Les Finales NBA révèlent souvent les plus grandes légendes. Dans le Game 1 de ces Finales 2026, Jalen Brunson a (encore) prouvé qu’il avait largement de quoi appartenir à cette catégorie. Dans une rencontre longtemps brouillonne, disputée et parfois étouffante, le meneur des Knicks, auteur d’un money time à couper le souffle, a été l’homme de la situation au moment où tout pouvait basculer.

Le résumé complet du Game 1, c’est juste ici !

Dans la victoire 105-95 à San Antonio lors d’un Game 1 bouillant, Jalen Brunson a souffert, résisté, inquiété… avant de finalement mettre tout le monde d’accord. Touché au genou après une chute d’Harrison Barnes, puis à la cheville sur une action impliquant Luke Kornet, le leader new-yorkais a traversé plusieurs alertes physiques dès la première période. Mais comme souvent depuis le début de ces Playoffs, il a refusé de quitter le navire.

L’action sur laquelle Jalen Brunson s’est blessé… pic.twitter.com/aix9VpSuVU

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Ouch… pic.twitter.com/UboxzwgrqA

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Puis quand la température est montée en deuxième mi-temps, Brunson a pris les commandes… sur ses 30 points inscrits, 19 sont arrivés après la pause. Plus impressionnant encore, 13 ont été marqués dans le seul quatrième quart-temps. Alors que les Spurs semblaient reprendre l’ascendant après un retour mené par Victor Wembanyama, le meneur des Knicks a répondu présent dans le moment le plus important.

Et à moins de deux minutes de la fin, San Antonio venait de passer un 9-0 et avait repris l’avantage. C’est alors que Brunson a frappé : après un rebond offensif, il a trouvé l’ouverture dans le corner pour inscrire un tir à trois points capital, lançant un ultime run de 11-0 qui a définitivement assommé les Texans.

IL A UNE BROUETTE GIGANTESQUE pic.twitter.com/i9fED7wrDM

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Les statistiques de tir (12 sur 31 au total, 2/9 de loin) ne racontent pas toute l’histoire. Car les superstars se jugent souvent à leur capacité à répondre dans les instants décisifs… et dans ce domaine, JB a livré une véritable démonstration, digne de son surnom de « Captain Clutch ».

Menés de 14 points dans le troisième quart-temps, les Knicks auraient pu laisser filer ce Game 1, mais comme souvent depuis le début des Playoffs, ils se sont appuyés sur Jalen Brunson pour rester dans le match avant de faire la différence dans le money time (à noter qu’avec ses 30 pions, JB devient le deuxième Knick de l’histoire à inscrire 30 points ou plus dans un Game 1 de Finales NBA après Willis Reed en 1970… sympa la compagnie).

⭐️ JALEN BRUNSON LE PATRON ⭐️

19 de ses 30 points en deuxième mi-temps, un money time de tueur en série !

Il a mis les Knicks sur son dos quand ça a chauffé, comme font les grands capitaines.

La légende de JB continue 🙌 pic.twitter.com/d4e3kY31xT

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Cette performance est une nouvelle preuve de l’incroyable parcours des Knicks, désormais sur une série de douze victoires consécutives dans cette postseason. Et si ce Game 1 ne restera pas forcément dans les mémoires pour son niveau de jeu collectif, il a encore confirmé une chose : quand New York a besoin d’un héros, Jalen Brunson répond présent. Le patron a pris les commandes au meilleur moment et les Knicks repartent de San Antonio avec la moitié du boulot fait à l’extérieur, l’avantage du terrain récupéré et une grosse étape de franchie dans leur quête de titre.