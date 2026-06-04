Au terme d’un Game 1 plaisant et accroché jusqu’au bout, qui s’est vraiment lancé après quelques minutes de stress et de rodage chez les joueurs, les Knicks s’offrent l’avantage du terrain (95-105) grâce à l’excellent duo Jalen Brunson – Karl-Anthony Towns. Les Texans sont prévenus : New York ne rigole PAS !

Le grand frisson de l’introduction proposée par ABC pour les Finales, retraçant les plus grands moments de compétitivité et d’héroïse de l’histoire de la ligue, là où les légendes ont forgé leur histoire en lettres d’or aujourd’hui gravées dans un trophée iconique, nous a fait basculer momentanément dans l’euphorie.

Euphorie pourtant vite effacée et remplacée par la concentration, puisque l’on assiste à la série la plus importante de la saison. Si c’est d’abord Victor Wembanyama qui s’empare de la gonfle pour lancer les Spurs avec leurs premiers points, ce sont bien les Knicks qui prennent le meilleur lors des premières possessions.

Karl-Anthony Towns est impeccable, met Wemby à l’amende sur les drives qu’il joue avec beaucoup de maîtrise. La révolte des Spurs vient avec l’arrivée des remplaçants. Là où le Thunder avait pu aligner 10 joueurs de très haut niveau et compter sur un très solide cinq à chaque instant du match durant les Finales de l’Ouest, les rotations exposent un peu logiquement les Knicks.

Dylan Harper leur fait une chanson juste monumentale, les Texans prennent le contrôle total du rythme et infligent un 20-3 aux allures de coup de canon à la Big Apple. Le spacing des Knicks revient progressivement par la suite, mais San Antonio se maintient en tête grâce à un Julian Champagnie particulièrement adroit (5/6 à 3-points à la mi-temps !).

Fox la vision, Julian le Moet et Chandon pic.twitter.com/knQQ1GuUbG

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Le fait de la première période restera évidemment le passage de Jalen Brunson au vestiaire pour une blessure au genou. Le meneur a été particulièrement bien géré par la défense des Éperons. Il a pu revenir en jeu et même avoir de l’impact, mais il s’est légèrement tordu la cheville. La poisse…

L’action sur laquelle Jalen Brunson s’est blessé… pic.twitter.com/aix9VpSuVU

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Les Spurs aimeraient maintenant pouvoir compter sur Victor Wembanyama pour prendre ses responsabilités offensives. L’Alien fait d’abord parler la poudre en provoquant agressivement et en récupérant des lancers, emmenant dans son sillage des Spurs concentrés qui font vivre un enfer aux Knicks en défense grâce à des switchs systématiques entre petits d’une efficacité redoutable.

De quoi accentuer une avance bien vite effacée avec l’arrivée de Luke Kornet sur le terrain, que Karl-Anthony Towns maltraite en long et en large. Les Bockers sont de retour dans le match, et le coude-à-coude final s’engage.

Un mano à mano dans lequel les Spurs vont d’abord tenter de survivre avant de penser à prendre les devants, plombés par une sélection de shoots terriblement mauvaise. C’est en profitant des ratés successifs des Knicks et de l’agressivité de Wemby au cercle que San Antonio s’en sort finalement, et c’est à moindre mal car le jeu texan est atroce à regarder sur le plan collectif.

IL A UNE BROUETTE GIGANTESQUE pic.twitter.com/i9fED7wrDM

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Seulement, il s’agit là de la seule donnée qui maintient des Spurs trop brouillons en vie. Quand Jalen Brunson colle son tir à 3-points puis s’offre un énorme jumper à mi-distance pour tuer le match, il condamne l’adversaire à une défaite juste logique, celle d’un jeu qui n’a pas pu s’exprimer et d’une adresse par conséquent famélique.

JALEN BRUNSON EST INTENABLE DANS LE MONEY TIME pic.twitter.com/XfEjSRZzY7

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1-0 Knicks dans ces Finales NBA, douzième victoire de suite, avantage du terrain repris au terme d’une belle rencontre, faite de détermination et d’intensité. Quel redoutable adversaire les Spurs ont en face d’eux. Rendez-vous vendredi soir, pour le Game 2 !