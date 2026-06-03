Spurs – Knicks, preview du Game 1 : qui va commencer le plus fort ?

On y est ! Les Finales NBA commencent ce mercredi soir à 2h30. Les San Antonio Spurs vont recevoir les New York Knicks au Frost Bank Center pour le Game 1 d’une série qui s’annonce historique !

Une impatience se dégage. Quatre jours que les fans de NBA connaissent l’affiche des Finales NBA. L’équipe la plus « hype » de la Conférence Est contre celle du génie français. Sur le papier, c’est tout simplement parfait.

Et dès le Game 1 de nombreux enjeux existent. Il est important de prendre le meilleur départ, ce que les San Antonio Spurs savent très bien car historiquement, ils n’ont JAMAIS perdu un Game 1 de Finales NBA (six victoires en six matchs). Sauf que, devinez quoi, les New York Knicks ont eux remporté tous leurs matchs d’ouverture sur ces Playoffs 2026. Une équipe va découvrir la sensation d’être moins bien sortie des starting-blocks.

Si la franchise texane a l’avantage du terrain, celle de la Big Apple a celui de la fraîcheur. Historiquement, sur les 24 matchs ayant opposé une équipe sortant d’un sweep à une autre sortant d’un Game 7, 20 ont été remportés par ceux qui n’avaient pas trainé. Les hommes de Mike Brown sont plus en forme et dans une meilleure dynamique puisqu’ils restent, tout simplement, sur 11 victoires consécutives.

Grosse stat balancée par @ESPNNBA :

Quand une équipe qui sort d’un sweep (Knicks) affronte une équipe qui sort d’une série en 7 matchs (Spurs) ?

➡️ 20 victoires en 24 matchs pour l’équipe la plus fraiche physiquement (Knicks).

Gros avantage en matière de repos pour New York. pic.twitter.com/iqcsbmpi58

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 3, 2026

Mais ils n’ont pas joué depuis plus d’une semaine. Attention à ne pas être à court de rythme, les Spurs pourraient bien s’appuyer sur l’euphorie d’un Game 7 remporté chez les champions en titre. Victor Wembanyama en a d’ailleurs parlé en conférence de presse et assure qu’ils ne vont pas rester bloqués sur leur dernier exploit :

« On n’a pas terminé (le boulot). On doit revenir sur terre et prendre conscience qu’on n’a pas encore réalisé le plus dur. Le job n’est pas fini du tout. »

🎙️ Victor Wembanyama sur le challenge de se reconcentrer sur les Finales, après l’exploit contre OKC :

« On n’a pas terminé (le boulot). On doit revenir sur terre et prendre conscience qu’on n’a pas encore réalisé le plus dur. Le job n’est pas fini du tout. » pic.twitter.com/oiW1mzIwsD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 2, 2026

Alors, quelle équipe va envoyer le premier uppercut à son adversaire ? Rendez-vous à 2h30 au Frost Bank Center de San Antonio !