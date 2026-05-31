ILS L’ONT FAIT ! Les Spurs de Victor Wembanyama sont en Finales NBA, après une rencontre aussi intense qu’exceptionnelle à Oklahoma City. Le Thunder a fourni un match remarquable mais trop déséquilibré derrière des marqueurs trop isolés. Retour une soirée fantastique de basket.

Une entame remarquable pour les Spurs, avec une adresse proche du niveau insolence totale, et une défense qui sans être non plus fantastique permet de gratter des ballons et de les exploiter rapidement vers l’avant. Julian Champagnie est exceptionnel d’adresse et sanctionne sur demande depuis la rue d’à côté.

Le Thunder met du temps a rentrer dans son match, mais le Thunder est porté par M. Shai Gilgeous-Alexander. Après un début poussif, le double-MVP en titre lance la machine et enfile tir difficile sur tir difficile, de quoi ramener au score une équipe d’OKC qui sait ce qu’elle veut, notamment en faisant la loi sous le cercle des Spurs.

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Le champion en titre se paie même le luxe de prendre les devants juste avant la pause, et manque de passer les 15 minutes au vestiaire avec une courte avance, effacée au dernier moment par les Spurs à la faveur du duo Keldon Johnson – Victor Wembanyama.

Un Wemby qui, après une entame remarquable surlignée par un poster énorme sur Chet Holmgren (abominable ce soir, par ailleurs), s’est trouvé bien empêché physiquement par Isaiah Hartenstein dans le travail de démarquage.

VICTOR QUI ES-TU pic.twitter.com/nhxRJw7i6C

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Avec trois points d’écart à la mi-temps, tous les rêves sont encore permis des deux côtés. Le Thunder prend d’abord le meilleur, mais les Spurs signent un violent run (16-2) en réponse pour repasser à une dizaine de points d’écart. L’Alien régale, le champion en titre ne panique pas mais sait que le temps est désormais compté.

Mais voilà, un champion NBA est spécial. La formation de l’Oklahoma revient progressivement au score, avec la même recette clé : forcer les Spurs à s’enfermer dans leur bouille de basket en attaque, bouille presque signature depuis le début de la série dès que la bande de Mark Daigneault montre les crocs. Un temps mort de Mitch Johnson fait reparti les Texans en avant, et l’écart revient à dix points en début de quatrième quart-temps. Keldon Johnson ne tremble pas, De’Aaron Fox joue enfin au basket.

LE CONTRE INCROYABLE DE LUKE KORNET pic.twitter.com/6X6Yx0dtJb

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Le Thunder est dos au mur. Victor Wembanyama est poussé dans ses retranchements avec une cinquième faute sifflée contre lui à six minutes du terme, mais repart immédiatement au charbon. Champagnie est sans doute le héros du soir, avec une banderille ô combien douloureuse à cinq minutes de la fin pour mettre les Spurs à trois possessions d’avance et effacer tous les efforts des champions en titre. Kornet et son contre monumental sur Hartenstein quelques secondes plus tôt contribuent à faire tourner définitivement le momentum.

C’EST UN ROOKIE BORDEL pic.twitter.com/ijR49xataW

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Malgré le chant du cygne d’un Shai Gilgeous-Alexander qui a mis la terre entière d’accord sur son talent immense pour notre sport, le Thunder ne parviendra pas à reprendre les devants. Sortie face à l’équipe d’un crack absolu, Victor Wembanyama, qui a été ce soir un maillon comme un autre d’une grande performance collective. Le champion NBA 2024-25 est à terre, après un match énorme !

Direction les Finales NBA pour les Spurs, pour la première fois depuis 2014, pour la première de la carrière de beaucoup de ces gars, qui ont donné jusqu’ici toutes leurs tripes et leur amour pour le jeu.

🚨 LES SPURS EN FINALES NBA !!! 🚨

🚨 LES SPURS EN FINALES NBA !!! 🚨

Héroïques à OKC, les Spurs éliminent le Thunder au Game 7 et continuent leur folle épopée !!

Ils affronteront les Knicks en Finales NBA !!! 😍😍 pic.twitter.com/rUwXTjbADD

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