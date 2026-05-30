Tout ce qu’il faut savoir sur le Game 7 Thunder – Spurs !

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant de voir le Thunder et les Spurs se départager sur un ultime Game 7 immanquable. Depuis hier, le média préféré de ton média préféré prépare un menu XXL pour être incollable sur cette ultime manche. On vous dresse la table juste en dessous, il y a plus qu’à piocher !

L’avis des deux pépères en vidéo :

La couverture de ce Game 7 sur TikTok :

Tous les sujets proposés sur le site :

De quoi parfaitement se préparer avant le lancement des hostilités à 2 heures du matin. En attendant, on vous souhaite une bonne lecture mais aussi une bonne finale de Ligue des Champions. Rendez-vous cette nuit !