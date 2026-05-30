Tout ce qu’il faut savoir sur le Game 7 Thunder – Spurs !
Le 30 mai 2026 à 16:40 par Timéo Gomes
Ce n’est plus qu’une question d’heures avant de voir le Thunder et les Spurs se départager sur un ultime Game 7 immanquable. Depuis hier, le média préféré de ton média préféré prépare un menu XXL pour être incollable sur cette ultime manche. On vous dresse la table juste en dessous, il y a plus qu’à piocher !
L’avis des deux pépères en vidéo :
La couverture de ce Game 7 sur TikTok :
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De quoi parfaitement se préparer avant le lancement des hostilités à 2 heures du matin. En attendant, on vous souhaite une bonne lecture mais aussi une bonne finale de Ligue des Champions. Rendez-vous cette nuit !
Tags : Game 7, NBA Playoffs, spurs, Thunder, TrashTalk