Après 12 saisons passées à Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a été officiellement présenté, ce jeudi, comme nouveau joueur du Miami Heat. Aux côtés de Pat Riley et Erik Spoelstra, le double MVP a multiplié les déclarations fortes sur les raisons de son départ, son ambition de remporter un deuxième titre NBA et son enthousiasme à l’idée de découvrir la fameuse Heat Culture.

Giannis Antetokounmpo à Miami, c’est réel !!pic.twitter.com/Z4MAJSEHpp

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Giannis Antetokounmpo n’a pas caché que quitter les Bucks représentait un immense bouleversement personnel. Lui qui n’avait connu qu’une seule franchise depuis son arrivée en NBA, a reconnu avoir ressenti de l’appréhension au moment de franchir le pas.

« Je me suis confié à Pat (Riley) : ‘Je sais que tu me vois comme une grosse bête redoutable’. Mais je suis humain. J’ai des émotions. Je lui ai dit : ‘J’ai peur. C’est différent’. »

Giannis sur son trade et le besoin de trouver ses marques à Miami :

« Je me suis confié à Pat (Riley) : ‘Je sais que tu me vois comme une grosse bête redoutable’. Mais je suis humain. J’ai des émotions. Je lui ai dit : ‘J’ai peur. C’est différent’. »pic.twitter.com/kchA9sehHB

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Mais cette peur, visiblement, était aussi une nécessité dans son esprit. À 31 ans, le Grec estime avoir besoin d’un nouveau défi pour continuer à progresser.

« Je sais quelles sont les attentes dans cette franchise (le titre). J’adore la pression. Je me surpasse sous pression. Je pense que j’ai besoin de pression à ce stade de ma carrière. Pour atteindre le niveau supérieur, je devais sortir de ma zone de confort. »

« Je sais quelles sont les attentes dans cette franchise (le titre). J’adore la pression. Je me surpasse sous pression. Je pense que j’ai besoin de pression à ce stade de ma carrière. Pour atteindre le niveau supérieur, je devais sortir de ma zone de confort. »

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Un immense respect pour Erik Spoelstra…

L’un des principaux arguments qui ont convaincu Giannis de rejoindre Miami est la réputation de la franchise floridienne. Depuis des années, il observe la culture de travail instaurée par Pat Riley et Erik Spoelstra, une identité qui correspond parfaitement à sa mentalité.

« On parle toujours de la Heat Culture. Les gars bossent dur. Tout le monde est discipliné et motivé. Les gars sont très altruistes. Ils donnent tout pour gagner. Cela a toujours attiré ma curiosité. Sans aucun doute, je voulais être ici. »

« On parle toujours de la Heat Culture. Les gars bossent dur. Tout le monde est discipliné et motivé. Les gars sont très altruistes. Ils donnent tout pour gagner. Cela a toujours attiré ma curiosité. […] Sans aucun doute, je voulais être ici. »

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Interrogé également sur son nouvel entraîneur, Giannis a expliqué ce qu’il attendait d’Erik Spoelstra : de l’exigence et de la souffrance… rien d’autre.

« Je veux juste qu’on m’entraîne à la dure. Je préfère qu’on me dise la vérité, même si elle est dure, plutôt qu’un beau mensonge… Il y a déjà beaucoup de gens dans ma vie qui essaient de me flatter. Je n’ai pas besoin de ça. »

Giannis sur Erik Spoelstra :

« Je veux juste qu’on m’entraîne à la dur. Je préfère qu’on me dise la vérité, même si elle est dure, plutôt qu’un beau mensonge… Il y a déjà beaucoup de gens dans ma vie qui essaient de me flatter. Je n’ai pas besoin de ça. »

Erik Spoelstra : pic.twitter.com/VKQu0ljWcW

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Le Grecque est venu à Miami pour souffrir, apprendre, progresser, gagner et Spo est le mieux placé pour tirer le meilleur du Freak selon le principal intéressé !

…et déjà heureux d’évoluer avec Bam Adebayo

Giannis s’est également réjoui de retrouver un joueur qu’il connaît très bien… pour l’avoir affronté de nombreuses fois : Bam Adebayo. Et à l’écouter, Bam est l’un des adversaires les plus éprouvants de toute la NBA.

« D’habitude, je dors huit heures avant d’affronter un adversaire. Avec Bam, j’ai besoin de douze heures. Car je sais à quel point il joue dur. »

Giannis est bien content que Bam Adebayo soit son nouveau coéquipier :

« D’habitude, je dors huit heures avant d’affronter un adversaire. Avec Bam, j’ai besoin de douze heures. Car je sais à quel point il joue dur. » pic.twitter.com/eRebEAsXIe

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Un compliment qui en dit long sur l’estime qu’il porte à son nouveau coéquipier… qu’il vaut mieux avoir dans sa poche (pas vrai Tyler ?).

Un dernier brin de nostalgie

Déjà champion NBA en 2021 avec Milwaukee, Giannis ne cache pas que sa motivation première reste de décrocher une nouvelle bague. Et il est persuadé d’avoir rejoint l’environnement idéal pour y parvenir.

« J’ai accompli beaucoup de choses dans ma carrière, mais l’un de mes objectifs est de remporter un deuxième titre. Je pense que c’est la meilleure façon pour moi d’y parvenir (à Miami), alors j’ai hâte de m’y mettre. »

« J’ai accompli beaucoup de choses dans ma carrière, mais l’un de mes objectifs est de remporter un deuxième titre.

Je pense que c’est la meilleure façon pour moi d’y parvenir (à Miami), alors j’ai hâte de m’y mettre. » pic.twitter.com/zdyEBR7Bcd

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À lire également : Giannis Antetokounmpo révèle les raisons derrière son changement de numéro à Miami

Mais malgré ce nouveau chapitre, Giannis n’a pas oublié la franchise qui l’a drafté en 2013 et avec laquelle il est devenu champion, MVP et véritable légende vivante.

« J’ai énormément de respect pour eux. J’espère qu’ils ont du respect pour moi et pour ce que j’ai accompli dans cette ville. »

Giannis Antetokounmpo a tenu à mentionner les Bucks dans sa conférence de presse d’intronisation à Miami :

« J’ai énormément de respect pour eux. J’espère qu’ils ont du respect pour moi et pour ce que j’ai accompli dans cette ville. »

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Une manière élégante de tourner la page, sans renier douze années qui resteront gravées dans l’histoire des Bucks, de sa carrière et de sa vie… avant d’écrire une nouvelle page sous le soleil de Miami.

Giannis est donc dans une nouvelle phase de sa vie et semble prêt à tout casser sous le maillot du Heat ! Il n’y a plus qu’à attendre pour voir… une chose est sûre : une nouvelle page de la Grande Ligue est en train de s’écrire sous nos yeux !