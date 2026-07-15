Alors que les Bulls ont joué en back-to-back cette nuit lors de la Summer League de Las Vegas, Caleb Wilson a insisté auprès de ses dirigeants pour disputer la rencontre. Le rookie des Bulls ne veut manquer aucune occasion de marquer les esprits.

Pour son troisième match de Summer League en cinq jours, Caleb Wilson s’est encore illustré avec 19 points et 8 rebonds en 24 minutes. Il y avait les Wizards en face, mais pas AJ Dybantsa. La franchise de Washington a en effet annoncé que le 1er choix de la Draft 2026 ne jouerait plus en Summer League après deux performances solides. Wilson n’a donc pas pu se frotter à lui, ni à Darryn Peterson (drafté en 2e choix par le Jazz) la veille, également resté sur la touche.

Interrogé sur ces joueurs qui font l’impasse sur les back-to-backs (le plus souvent à la demande de l’équipe), Caleb Wilson a fait du… Caleb Wilson.

« J’ai l’impression d’être différent d’eux. Je ne dis pas qu’ils n’aiment pas ça, mais moi, j’adore le basket. J’adore ça. Je vais jouer autant que je peux. Autant que mon équipe me le permettra. […] Tant que je ne suis pas blessé, je jouerai. Il y a des personnes qui viennent du monde entier pour me voir jouer, je ne veux pas les laisser tomber. »

Alors qu’AJ Dybantsa et Darryn Peterson ont été laissés sur la touche face aux Bulls, Caleb Wilson a bien l’intention de jouer tous les matchs en Summer League :

« J’ai l’impression d’être différent d’eux. Je ne dis pas qu’ils n’aiment pas ça, mais moi, j’adore le basket. J’adore… pic.twitter.com/fKMWeQ1jjO

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Wilson a ajouté qu’en NBA, il faudra savoir jouer même sans être à 100% physiquement, alors autant préparer son corps au rythme effréné qui l’attend. Caleb a lui-même demandé au manager des Bulls Bryson Graham s’il pouvait jouer en back-to-back face aux Wizards cette nuit.

« Je voulais gagner un match (en Summer League, après deux défaites). Je ne rejouerai pas avant octobre. J’essaie simplement d’apprendre autant que possible. Je voulais aussi me préparer aux back-to-backs dans la Ligue. C’est ce que je vais devoir faire. »

Compétiteur et amoureux du jeu en plus d’être hyper spectaculaire, Caleb Wilson continue de marquer des points au sein de la fanbase de Chicago, et même ailleurs.

Prochaine occasion pour voir le jeune phénomène : dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juillet, à minuit, contre les Lakers.

Nouvelle belle performance de Caleb Wilson avec 19 poins et 8 rebonds face aux Wizards ! 🐂 pic.twitter.com/M56TUofyxq

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