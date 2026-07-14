En cette semaine de Free Agency plutôt dédiée à la décision de LeBron James quant à sa future franchise, un autre joueur possédant autant de bagues que LBJ est sur toutes les lèvres depuis quelques jours : Klay Thompson. ET si l’on en croit quelques insiders, c’est du côté de Miami que Klay pourrait atterrir prochainement…

Il est le bras droit historique de Stephen Curry à Golden State, l’homme aux 37 points à un quart-temps. Il est l’homme des Game 6, celui qui compte sur son CV quatre bagues en sept finales disputées. Lui c’est Klay Thompson, plus les stats d’antan mais toujours une expérience et un sens du spacing quasiment inégalable dans la NBA de 2026. Lui c’est Klay Thompson, et selon les dernières rumeurs le nom de Klay circulerait de plus en plus du côté de Miami, pour venir jouer les shooteurs d’élite en périphérie de Bam Adebayo et Giannis Antetokounmpo.

Le Miami Heat serait intéressé par Klay Thompson selon @flasportsbuzz et @Anthony_Chiang.

Le spacer parfait pour les Floridiens ? 🤔 pic.twitter.com/eMTrJecau3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2026



A 36 ans, le quintuple All-Star et quadruple champion NBA n’a plus rien à prouver. Ses stats la saison passée étaient ses plus faibles en carrière mais c’est davantage une question de logique due à l’âge. Sur le papier Klay reste un taulier, une pièce majeure dans un roster par sa capacité à influer loin du ballon. Il est également toujours un défenseur très capable, l’un des meilleurs de la NBA il y a encore quelques années. Seul hic dans la balance ? Il reste 33 millions sur deux ans à débourser en salaire pour pouvoir s’offrir Klay, et les dirigeants du Heat devront donc monter un trade suffisamment alléchant pour les Mavs. Au vu de l’intersaison de la franchise de South Beach on ne s’en fait pas pour eux, ils vont trouver.