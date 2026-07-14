Summer League : Caleb Wilson a (encore) fait du sale cette nuit

Peu de feux d’artifice aujourd’hui en France, mais à Las Vegas on continue d’en tirer tous les soirs sur les parquets. Hier c’est Caleb Wilson qui s’est (encore) fait remarquer, et les fans des Bulls paraissent (enfin) heureux.

Les résultats de la nuit

Pistons – Knicks : 75-86

: 75-86 Raptors – Pacers : 94-93

– Pacers : 94-93 Hawks – Celtics : 102-90

– Celtics : 102-90 Mavericks – Grizzlies : 96-88

– Grizzlies : 96-88 Heat – Cavs : 73-90

: 73-90 Bulls – Jazz : 63-80

: 63-80 Suns – Bucks : 95-88

– Bucks : 95-88 Wolves – Blazers : 84-111

Dans la catégorie des franchises NBA gonflées par la hype depuis une semaine je voudrais… les Bulls ! Les Bulls qui n’en finissent plus de sourire niaisement, à chaque fois que leur rookie Caleb Wilson met le pied sur un terrain. 35 points pour son premier match il y a trois jours, record explosé pour un premier match, et cette nuit encore, face à un Jazz qui évoluait sans Darryn Peterson, la nouvelle coqueluche de Chicago a une nouvelle montré qu’il avait l’étoffe d’un patron pour sa nouvelle franchise. 19 points, 8 rebonds, 5 contres (!) et quelques flashs magnifiques, notamment un presque poster de fou zinzin sur toutes les montagnes de l’Utah.

Caleb Wilson c’est quelque chose 😳 pic.twitter.com/bV3h1Chclo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 14, 2026

Caleb Wilson en Summer League cette nuit face au Jazz :

🔸 19 points

🔸 8 rebonds

🔸 2 interceptions

🔸 5 contres !pic.twitter.com/zlbkAt8vC3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 14, 2026



Caleb Wilson est une perle c’est confirmé, et dans les autres matchs quelques gamins se sont également manifestés. On pense à ces messieurs Sergio De Larrea avec les Mavs, Koa Peat avec les Suns, Yang Hansen avec les Blazers ou le plus étonnant Meleek Thomas, 34è choix de Draft et auteur de 35 points cette nuit avec les Cavs. Nouveau très bon match de Brayden Burries avec les Nets et du n°3 de la Draft Cam Boozer avec les Grizzlies, alors que côté Français le trio Joan Beringer / Pacôme Dadiet / Mo Diawara est resté sur le banc.

Ce soir restez branchés après le match de foot car on devrait avoir droit à un peu de Maxime Raynaud, voire à un duel entre AJ Dybantsa et Caleb Wilson si les deux cracks daignent mettre leur short. Mais n’oubliez pas, plus que jamais : #BeatSpain