L’altercation entre Bam Adebayo et Tyler Herro continue de faire parler. Draymond Green a relancé le débat en interpellant Udonis Haslem, qui lui a répondu de manière très musclée en ressortant l’épisode Jordan Poole.

L’embrouille entre Bam Adebayo et Tyler Herro n’a pas seulement fait parler les fans du Heat. Draymond Green s’est invité dans la discussion… et a directement visé Udonis Haslem, ancien cadre de Miami et figure de la fameuse « Heat Culture ».

Dans son podcast, Draymond a rappelé la réaction très critique de Haslem après la mandale du Draydray dans la bouche de Jordan Poole en 2022. Le quadruple champion NBA s’est alors demandé si Haslem allait garder le même discours concernant Bam Adebayo.

« Je me souviens de mon embrouille avec Poole… une personne avait été particulièrement virulente à mon sujet et ça m’avait vraiment dérangé : Udonis Haslem. Il est sorti en disant : ‘C’est ridicule ! Toi, tu t’en prends à ton jeune coéquipier, moi je ne ferais jamais ça. Je n’arrive pas à croire que tu aies fait ça’ Donc quand j’ai vu cette histoire, ma première réaction a été : ce sont deux joueurs qu’Udonis Haslem a contribué à construire. Si tu as formé ce jeune joueur avec les valeurs dont tu me parlais à l’époque, et qu’aujourd’hui il frappe un autre jeune joueur que vous avez aussi contribué à encadrer, est-ce que tu vas avoir la même réaction ? La réalité, c’est que je ne veux pas qu’il ait la même réaction, parce que j’aime Bam. C’est mon frère, mon gars. Tyler Herro, qui vient de Milwaukee comme Jordan Poole, a aussi beaucoup d’assurance pour un jeune joueur. Il a probablement dit des choses très irrespectueuses, comme Jordan Poole avait pu le faire »

Draymond Green calls out Udonis Haslem for the Herro/Bam fight, after UD criticized him for cheap shotting Poole:

“If you raised this young guy in the light of what you was saying about me, and now he punches this other young guy, that y’all kind of co-raised, are you going to… pic.twitter.com/0gUYQ9nais

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) July 12, 2026

Une vidéo qui n’est clairement pas passée inaperçue. Haslem, rarement du genre à laisser passer une pique, a répondu avec un message particulièrement salé sur les réseaux sociaux.

« Je vois que certaines choses ne changent jamais (lol). Il y a quatre ans, tu étais déjà dans le faux quand tu as frappé Jordan Poole, et tu l’es encore aujourd’hui. D’habitude, je ne rentre pas dans ce genre de discussions, mais comme tu es allé très loin pour attirer mon attention, je vais te répondre !!! Si tu penses que le fait qu’un mec de 32 ans, avec déjà 3 ou 4 bagues NBA à ce moment-là, frappe un mec de 23 ans, est comparable à cette situation, alors tu es encore plus dans le déni que je ne le pensais. Premièrement, Bam a 28 ans. Tyler a 26 ans. Aucun des deux n’a encore tout compris et tout réglé. Peut-être que je t’ai donné trop de crédit à l’époque, parce que je pensais que tu avais cette maturité, et c’est pour ça que j’avais réagi. Deuxièmement, tous ceux qui connaissent Bam savent qu’il est fort comme un ours. S’il avait vraiment lâché toute sa puissance sur Tyler, ça aurait été terminé. Toi, tu as frappé ce jeune comme si tu voulais lui mettre un coup de massue […] Je ne t’aime pas et je pense que tu le sais. Donc à moins que je sois dans mon rôle d’analyste pour parler basket, je ne parlerai pas de toi. C’est toi qui m’as impliqué là-dedans, moi je suis à la retraite et je reste tranquille. Je te conseille donc de passer à autre chose… »

Draymond Green a réagi à l’embrouille Adebayo/Herro ce week-end et a pointé du doigt… Udonis Haslem :

« Il avait beaucoup parlé quand je m’étais embrouillé avec Jordan Poole. […] Réagira-t-il de la même manière (avec Bam/Herro) ? »

La réponse explosive de Udonis Haslem 😳😳 pic.twitter.com/7s57i9hKeH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2026

L’ancien capitaine de Miami a assumé ses anciennes confrontations, notamment avec Jimmy Butler ou d’autres joueurs, expliquant que son rôle était de protéger les valeurs du vestiaire.

Une chose est sûre : même à la retraite, Udonis Haslem n’a pas perdu son goût pour les confrontations… Draymond Green non plus, mais il vient peut-être de découvrir qu’il ne fallait pas trop réveiller l’ancien patron du vestiaire de Miami.