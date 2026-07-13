Les Warriors tiennent leur nouvel assistant numéro 1 sur le banc. Derrière Steve Kerr, ce sera désormais à Frank Vogel d’apporter son expertise tactique, notamment défensive. Ancien coach des Lakers et de LeBron James, avec qui il a gagné le titre en 2020, Vogel est aussi un atout pour les Dubs, qui veulent faire venir le King à San Francisco.

Les Cavaliers favoris, le Heat toujours très bien placé… mais des concurrents qui ne veulent pas céder et continuer à croire en leurs chances. Si les Warriors avaient quoi qu’il arrive besoin d’un assistant coach principal suite aux départs de Terry Stotts puis de Jerry Stackhouse, qui occupaient le poste précédemment.

Frank Vogel, nouvel assistant principal de Steve Kerr ! https://t.co/6apUBFb1pD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 12, 2026

Frank Vogel aura donc probablement la responsabilité de préparer le jeu défensif des Warriors, mais aussi de servir d’argument supplémentaire de recrutement pour LeBron James, qu’il a eu sous ses ordres chez les Lakers lors de l’épopée 2020, où les Angelinos ont remporté le titre NBA.

Après avoir passé quelques jours en compagnie de Draymond Green, James voit donc le dossier Golden State prendre un peu plus de poids, alors que Cleveland et Miami semblent toujours tenir la corde dans la course.