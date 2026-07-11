En signant une prolongation de cinq ans pour 252 millions de dollars, Victor Wembanyama s’est assuré un avenir à San Antonio. Mais au-delà du montant colossal, c’est surtout ce qu’il a choisi de ne PAS prendre qui pourrait changer le futur des Spurs. En renonçant à un éventuel contrat supermax et à plus de 50 millions de dollars, le Français offre une précieuse marge de manœuvre à sa franchise, à un moment où la gestion du salary cap n’a jamais été aussi importante.

La prolongation de Victor Wembanyama ne sécurise pas uniquement la présence de la superstar française jusqu’en 2032. Elle donne également aux Spurs une flexibilité financière considérable pour construire une équipe capable de jouer le titre sur le long terme.

Alors qu’il aurait pu être éligible à une extension qui aurait pu atteindre 30 % du salary cap grâce aux différents critères du « Derrick Rose Rule » (être nommé MVP, DPOY ou All-NBA la saison prochaine), Wemby a finalement signé un contrat classique à 25 % du salary cap : cinq ans et 252 millions de dollars, avec une player option sur la dernière saison.

Un choix qui lui coûte plus de 51 millions de dollars sur l’ensemble du contrat, soit près de 10 millions économisés chaque saison pour San Antonio.

Après sa prolongation à 252 millions de dollars, voici le nouveau salaire de Victor Wembanyama, saison par saison :

🔸 2026-27 : 16,8M

🔸 2027-28 : 43,5M (nouveau contrat)

🔸 2028-29 : 46,9M

🔸 2029-30 : 50,4M

🔸 2030-31 : 53,9M

🔸 2031-32 : 57,4M (player option)

Il aurait pu… pic.twitter.com/y0ahsCh4W4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 11, 2026

Un horizon sécurisé et dégagé

À l’heure des restrictions imposées par le premier et surtout le second apron, cette différence est loin d’être anecdotique car les Spurs vont rapidement devenir une équipe très coûteuse. De’Aaron Fox touchera près de 54 millions de dollars dès 2026-27, Devin Vassell est également sous un contrat important (27 millions par saison jusqu’en 2029), tandis que les futures prolongations de Stephon Castle et Dylan Harper viendront encore alourdir la masse salariale.

Malgré les contrats déjà engagés et sans compter les éventuelles prolongations de Keldon Johnson, Harrison Barnes ou Luke Kornet à l’été 2027, les Spurs disposeraient pour la saison 2027-28 (première année du nouveau contrat de Wemby) encore d’environ 15 millions de marge sous la luxury tax, 25 millions sous le premier apron et près de 40 millions sous le second apron après la signature de Victor.

D’autant plus que la plupart des joueurs sous contrats disposent d’une team option en fin de contrat… de quoi laisser aux Spurs la possibilité de choisir comment gérer leur avenir.

Si j’en crois les projections de @spotrac et @ThirdApron :

Les 10 millions annuels sacrifiés par Wemby permettra aux Spurs d’éviter la luxury tax en 2027-28 (1re année du nouveau deal de Victor).

Sous la luxury tax = plus d’argent pour recruter des agents libres. https://t.co/Dm6lSrFKn6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 11, 2026

Un choix déterminant

Cette flexibilité permettra au front office de gérer sereinement les futures extensions de Stephon Castle (dès l’été prochain) puis de Dylan Harper en 2028, tout en gardant la possibilité d’ajouter des pièces importantes autour de son franchise player. On peut d’ailleurs se demander désormais si Harper et Castle ne seront pas « obligés » de faire la même chose que Victor…

Si Castle poursuit sa progression, le meneur pourrait lui aussi prétendre à un contrat maximum. Sans entrer dans des projections encore très hypothétiques, les quelque 10 millions de dollars économisés chaque saison grâce au choix de l’Alien pourraient faire toute la différence entre évoluer sous le premier apron ou basculer au-dessus du second.

Dans la NBA actuelle, cette nuance est majeure car cela permet de conserver une plus grande liberté pour signer des free agents notamment, ou encore utiliser certaines exceptions salariales (mid-level exception, bi-annual exception…) et continuer à ajuster l’effectif autour de son noyau dur.

Les budgets NBA de la saison prochaine sont tombés ! 💸💸💸

Masse salariale minimum : 149M de dollars.

Salary Cap : 165M de dollars.

Luxury tax : 201M de dollars.

Premier Apron : 209M de dollars.

Second Apron : 222M de dollars. https://t.co/MmTow3LUll

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 23, 2026

Beaucoup de choses dépendent donc encore d’inconnues, comme l’évolution du salary cap entre 2027 et 2029, les mouvements de l’intersaison prochaine…

Mais une chose est déjà claire : avec ce move, Victor ouvre un scénario dans lequel les Spurs pourraient rester sous le premier apron en 2028-29, même si Stephon Castle obtenait lui aussi un contrat maximum. Un scénario qui aurait été quasiment impossible si le Français avait choisi de signer le supermax.

Au-delà du symbole, cette prolongation confirme surtout une chose : dans une NBA où chaque million compte, ces 50 millions laissés sur la table pourraient bien valoir beaucoup plus qu’un simple effort financier. Ils offrent à San Antonio une stabilité rare et la possibilité de continuer à bâtir une équipe de rêve autour du meilleur joueur du monde pendant de nombreuses années… et ça c’est la classe !

Source chiffres : Spotrac