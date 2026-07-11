Un retour de LeBron James à Miami, la rumeur qui monte

Que va faire LeBron James cet été ? On en est toujours au stade des rumeurs concernant la prochaine équipe du King, mais le Miami Heat est favorablement placé dans la course au meilleur marqueur de l’Histoire NBA, si l’on en croit certaines sources.

Pendant plusieurs jours, Cleveland semblait tenir la corde sur le dossier LeBron. Mais le Heat de Pat Riley est en embuscade.

Plusieurs insiders réputés, de Brian Windhorst (ESPN) à Sam Amick (The Athletic) en passant par Jake Fischer (Bleacher Report), mentionnent de plus en plus la franchise floridienne comme possible destination du King.

Rumeur n°437 sur l’avenir de LeBron James : et si la piste du Heat devenait de plus en plus probable ? 🤔🔥@WindhorstESPN disait plus tôt que selon une de ses sources, ce ne serait pas Cleveland. Avant d’ajouter plus tard que lui « pensait de plus en plus au scénario Miami ».… pic.twitter.com/KoqrM2TppD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026

Comme souvent dans ce dossier, on est plus sur des bruits de couloir que sur des informations concrètes. Mais il y a clairement une tendance qui se dégage et surtout de bonnes raisons d’y croire.

Ce qui fait de Miami une destination crédible, c’est que LeBron James possède un historique avec le Heat, où il a remporté deux titres de champion NBA en quatre ans entre 2010 et 2014. Il connaît la franchise floridienne, il connaît Pat Riley, il respecte énormément Erik Spoelstra, et a appris à devenir un champion NBA à South Beach.

Cette familiarité donne un avantage à Miami sur tous les autres prétendants en dehors de Cleveland.

« Cleveland ou Miami, ce serait un choix logique. Les deux ont des arguments en leur faveur. Je pense que Cleveland et Miami sont dans une catégorie à part. Aujourd’hui encore, il ne cesse de répéter les mantras du Miami Heat. Quand je le regarde jouer et que je l’entends parler, on sent que le Miami Heat fait partie intégrante de son ADN basket. » – Brian Windhorst (ESPN)

Si l’histoire à Miami s’était terminée avec quelques tensions entre LeBron et Pat Riley, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis, et ce n’est pas difficile d’imaginer les deux légendes se retrouver.

Mais le passé, et la possibilité de boucler la boucle dans la franchise où il a gagné le titre pour la première fois, ne sont pas les seuls arguments côté Heat. Il y a aussi le présent : Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo (coéquipier avec Team USA), et l’idée de former un nouveau Big Three seize ans après la création des Heatles.

Le fit n’est peut-être pas le plus naturel mais il serait terriblement hypant, surtout si Miami se débrouille pour bien entourer la triplette malgré une flexibilité limitée. Le Greek Freak a lui déjà exprimé sa volonté de voir le King débarquer en Floride.

If LeBron James wants teammates who are battle tested and are willing to fight for him…

Then he needs to join the Miami Heat.

Giannis, Bam, Portis, Myron, Pelle and Davion will make sure no one lays a finger on LeBron while helping him chase his 5th championship. pic.twitter.com/6TRDEuzL7l

— The HEAT Realm (@WadexFlash) July 11, 2026

Vous ajoutez à tout ça le soleil et les palmiers de Miami, les innombrables terrains de golf, les conditions fiscales très favorables de la Floride ainsi que l’opportunité de jouer dans la Conférence Est, et vous comprenez pourquoi Miami est une option fortement envisagée par LeBron James.

Alors, le King va-t-il ramener – une deuxième fois – ses talents à South Beach ?