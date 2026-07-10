Victor Wembanyama pourrait devenir, dès la saison prochaine, le joueur le mieux payé de l’histoire des Spurs. Oui, mais… l’Alien est différent des autres, vous le savez déjà. Ainsi, il y aurait des bruits de couloir en NBA chuchotant que Wemby pourrait refuser son extension (251 millions de dollars sur 5 ans) afin de laisser l’opportunité à la franchise de San Antonio de gagner en flexibilité au niveau des salaires.

Victor Wembanyama est fait d’un autre matériau… Sportivement et mentalement, on le savait déjà ! Mais financièrement, il semblerait que le Français ne court pas derrière les gros chèques, mais derrière la gloire ! En effet, selon Jake Fischer (insider NBA), des bruits de couloir venant de Las Vegas (lieu où se tient actuellement la Summer League) rapporteraient que Wemby serait prêt à prolonger aux Spurs pour moins que ce à quoi il aurait le droit.

Ce tweet n’est peut-être pas si anodin 🧐

D’après @JakeLFischer, des bruits de couloirs ont circulé à Vegas pendant la Summer League, disant que Wemby pourrait re-signer à San Antonio pour MOINS CHER que l’extension max à laquelle il est éligible (251M$ sur 5 ans).

L’Alien… https://t.co/KE0llyWeO5 pic.twitter.com/TL3kkKBbjM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026

L’Alien est éligible à une extension max de 251 millions de dollars sur 5 ans maintenant que son contrat rookie est terminé… mais il aurait décidé de re-signer pour moins ! Un signe de maturité qui offrirait à la franchise texane plus de flexibilité sur le marché.

Wemby ne court donc pas après l’argent, mais veut s’assurer que la prochaine fois qu’il se glissera en Finales NBA, il ne ressortira pas avec la même déception qu’il y a quelques semaines. Et ça passe par des sacrifices, même financiers, et par le fait de savoir s’entourer de bons joueurs. Sauf que pour signer de bons joueurs, il faut du cash… et ça, notre grand Frenchie l’a visiblement bien compris !

Bref, rien n’est fait… toutes ces rumeurs restent des bruits de couloir, mais ça n’étonnerait personne connaissant le garçon. Et au vu de son dernier message posté sur X, on le sent particulièrement motivé !

Spurs family, I’m here to stay.

Whatever it takes🖤

— Wemby (@wemby) July 10, 2026

Messieurs, dames, préparez-vous, car nous ne connaissons pas encore le Wemby revanchard, et il pourrait s’avérer être encore plus dangereux qu’à l’accoutumée !