C’était le Top départ la nuit dernière de la grande zumba estivale de la NBA : la Summer League de Las Vegas. Sept matchs pour se chauffer, un duel entre les deux premiers de la Draft 2026, et pas mal de Français sur les planches. On vous résume tout ça entre deux jus d’orange ?

Les résultats de la nuit

Wolves – Pelicans : 105-92

– Pelicans : 105-92 Spurs – Hawks : 66-93

: 66-93 Pistons – Sixers : 93-101

: 93-101 Warriors – Mavericks : 101-90

– Mavericks : 101-90 Hornets – Magic : 86-74

– Magic : 86-74 Jazz – Wizards : 88-92

: 88-92 Kings – Clippers : 91-85

Le choc de la nuit avait lieu à 3h du matin et il opposait les Wizards au Jazz. Oui cette phrase existe bel et bien en 2026. Un choc, oui mesdames messieurs, car il opposait le n°1 de la Draft, AJ Dybantsa, à son dauphin, Darryn Peterson. Tout le squad des Wizards avait d’ailleurs fait le déplacement à Vegas pour voir de plus près celui qui croquera 20 tirs par match cette saison.

Y a du TRÈS BEAU monde côté Wizards pour assister aux débuts d’AJ Dybantsa 🤩

Trae Young, Alex Sarr, Anthony Davis. TOUS on fait le déplacement !pic.twitter.com/FMS316OL30

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026



Ce qu’il faut retenir de cette première confrontation ? Une victoire des Wizards 92-88, tout le monde s’en fout, et une grosse perf… d’AJ Dybantsa. 27 points et 7 rebonds pour le Néo-Wizard, quand le meneur du Jazz se trouait un peu avec 24 points mais un peu de maladress, des balles perdues et des fautes à tire-larrigot, oui cette expression s’écrit encore en 2026.

AJ Dybantsa remporte son premier duel face à Darryn Peterson ⚔️💥

– 27 points (7/18 au tir)

– 7 rebonds

– 2 passes

– 2 interceptions

– 1 contre

Plus agressif que son rival, on l’a surtout vu ultra impliqué et encourageant envers ses coéquipiers 🙌

Petite alerte au mollet qui…

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Au delà des stats et des skills, on a pu voir un Dybantsa volubile, encourageant ses partenaires, dans une posture de leader et c’est ce qu’on attend de lui à Washington. Les darons de la franchise ont du apprécier courtside, première réussie pour le numero uno, qui égale d’ailleurs Blake Griffin au nombre de points inscrits lors d’un premier match de Summer League par un n°1 de Draft.

Dans les autres matchs de la soirée quelques jolis enseignements également. Côté Français déjà, avec de très beaux signaux envoyés par Noah Penda avec le Magic ou Joan Beringer avec les Wolves, deux joueurs qui pourraient voir leurs responsabilités évoluer cette saison. Tidjane Salaün (9 points) était titulaire avec les Hornets, Maxime Raynaud (Kings) et Gérald Ayayi (Sixers) n’ont pas joué.

Chez les cracks de la Draft grosses perfs pour Yaxel Lendeborg avec les Warriors (21 points, 10 rebonds et 6 passes) ou encore Darius Acuff Jr. (19 points malgré un peu de déchet) et Morez Johnson pour les Mavs (27/8/3/3/2). A noter également les 24 points et 12 passes de Zyon Pullin pour les Wolves, et les 30 pions de Kobe Bufkin pour les Pels. Ce soir huit matchs sont au programme avec en main event le duel entre Caleb Wilson (Bulls) et Cameron Boozer (Grizzlies), alors qu’on suivra le grand retour de nos deux Français champions NBA avec les Knicks, Pâcome Dadiet et Mohamed Diawara.

Les débuts de Morez Johnson en Summer League, faut qu’on en parle !

27 points (12/17 au tir)

8 rebonds

3 passes

3 steals

2 contres

🔥🔥🔥pic.twitter.com/UHBHfE1yiw

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