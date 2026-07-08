Les Sixers font partie des équipes qui sont véritablement en course pour signer LeBron James cet été. Et leur président, Bob Myers, a fait une apparition surprise sur le podcast de Rich Paul (agent de James) ce mercredi. L’occasion pour lui de balancer ses meilleurs arguments en direction du King.

Pendant de longues années, Bob Myers a monté la meilleure équipe possible à Golden State pour barrer la route de LeBron vers le titre NBA. Aujourd’hui, le président des Sixers tente de recruter James, et a profité de la plateforme de son agent Rich Paul – oui c’est plutôt insolite comme scène – pour expliquer pourquoi Philly représente la meilleure destination pour le King.

Son principal argument, le voici :

« S’il était là, je lui dirais que je crois sincèrement que c’est ta meilleure chance de gagner… Si ce qui compte, c’est de gagner, avec cette équipe tu peux gagner à Philadelphie. » – Bob Myers

Wow, donc là on a Bob Myers (président des Sixers) qui vient sur le podcast de Rich Paul (agent de LeBron James) pour expliquer pourquoi, selon lui, les Sixers sont la meilleure destination pour le King ?!?

Du jamais vu ! 😅pic.twitter.com/S3CXeaJJ5l

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2026

Bob Myers est bien conscient que d’autres paramètres entrent en jeu dans la réflexion de LeBron James, mais Philly a clairement un dossier solide à présenter sur le plan purement basket.

L’arrivée de Jaylen Brown a tapé dans l’œil de LeBron, l’ancien Celtic venant renforcer une équipe déjà composée de l’un des meilleurs backcourts NBA – Tyrese Maxey et VJ Edgecombe – en plus du pivot star Joel Embiid. Vous ajoutez James et son excellent jeu all-around sur le poste 4, et vous obtenez un cinq majeur qui semble pouvoir rivaliser avec quasiment toutes les équipes NBA (si, et c’est un gros si, tout le monde reste en bonne santé).

Revenir dans la Conférence Est permettrait aussi à LeBron James d’éviter le Thunder, les Spurs ou n’importe quelle grosse écurie du Wild Wild West, ce qui lui donne théoriquement une meilleure chance de retrouver les Finales NBA, même si l’Est sera sans doute plus costaud en 2026-27 que ces dernières années.

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Tout ça pour dire que Philly a raison d’y croire. Et Bob Myers – architecte de la dynastie Warriors – est plutôt légitime quand il parle de gagner un titre NBA.

Néanmoins, les Sixers n’ont pas l’avantage que possèdent Cleveland et Miami, anciennes maisons de James où les repères seront faciles à retrouver. La différence se jouera-t-elle là-dessus ? Réponse dans les jours à venir.

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