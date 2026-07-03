Tyrese Maxey, argument de poids pour récupérer LeBron James aux Sixers

Depuis une petite semaine, LeBron James est envoyé dans toutes les franchises NBA. Et avec l’arrivée de Jaylen Brown chez les Sixers, Philadelphie semble également être un concurrent sérieux. Mais la plus grosse raison à ça s’appelle bien Tyrese Maxey.

LeBron James et Rich Paul, son agent, sont extrêmement liés. Ensembles, ils ont fait monter la réputation de la structure Klutch Sport qui accueille désormais beaucoup des meilleurs joueurs de NBA.

Parmi eux, Tyrese Maxey. Le meneur de jeu des Philadelphia Sixers s’est engagé avec Rich Paul en début de carrière et, de ce fait, connaît l’enfant d’Akron personnellement depuis un bon bout de temps. Ce qu’à tenu à rappeler Brian Windhorst, journaliste souvent bien informé sur les intentions de Bron.

« Le facteur clé chez les Sixers pour recruter LeBron, c’est Tyrese Maxey. C’est un client principal de Klutch. En gros, il fait partie de la famille élargie de LeBron. Ils ont une relation de longue date. »

– L’insider @WindhorstESPN pic.twitter.com/lkJEkoeSi8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

Une relation de respect existe entre les deux hommes et LeBron James a même appelé Tyrese Maxey « l’un des meilleurs meneurs de jeu de NBA » en janvier dernier et « une personne encore meilleure que le joueur de basket-ball ». Ils se sont entraînés ensembles lors des derniers étés. Et plus récemment encore, le T-Max a parlé de James comme d’un « grand-frère ».

Le facteur principal du King dans son choix est la possibilité de remporter un titre. Depuis l’arrivée de Jaylen Brown, les Sixers ont le droit d’y croire. Dans le dernier podcast de Rich Paul, on aperçoit un tableau avec les destinations potentielles de son client et Philadelphie y est inscrit. Alors pourquoi ne pas y croire lorsqu’on est un supporter de la franchise de Pennsylvanie ?