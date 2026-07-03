Patty Mills, futur joueur de l’ASVEL ?

L’arrivée de Tony Parker au coaching de l’ASVEL impacte déjà le club de la banlieue lyonnaise. Il y a eu également une augmentation du budget et visiblement, une montée de l’attractivité pour les stars. Patty Mills serait en passe de rejoindre l’effectif.

Il n’existe que peu de joueurs qui ont fait autant de ravages dans un contexte FIBA que Patty Mills. Lorsqu’il porte le maillot de l’Australie, le meneur de jeu devient un monstre absolu. Après un passage par les Canaries, il pourrait poursuivre son aventure européenne en France.

Car selon TeleSport.rs, média spécialiste de l’EuroLeague, l’ancien joueur des San Antonio Spurs devrait rejoindre l’ASVEL, la saison prochaine !

🇦🇺 PATTY MILLS is reportedly nearing a move to ASVEL for next season 👀

He would reunite with Tony Parker, his longtime teammate with the San Antonio Spurs, where they won the NBA championship together in 2014 🔙🔜 pic.twitter.com/vXhvJOWBH6

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 3, 2026

Ses relations avec Tony Parker, son ancien coéquipier et nouveau coach de l’équipe ont sans doute joué un rôle dans les négociations. Les deux hommes ont joué ensemble au Texas entre 2011 et 2018 remportant même le titre NBA en 2014.

Désormais Patty Mills a 37 ans et il n’est plus un joueur sur lequel l’ASVEL pourra reposer son attaque. Mais son intelligence de jeu, sa qualité de shoots et son expérience pourraient servir pour être le relai d’un entraîneur qu’il connaît bien, sur le terrain.