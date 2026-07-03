L’ancien coach des Bulls Billy Donovan rejoint le staff des Spurs

Alors que les derniers jours ont été complètement fous sur le marché des transferts et de la Free Agency, cela bouge aussi sur celui des coachs. Billy Donovan rejoint le staff des Spurs !

On savait déjà que Donovan n’allait plus coacher les Bulls la saison prochaine, mais on se demandait s’il prendrait une année sabbatique ou au contraire un nouveau challenge.

Si l’on en croit Shams Charania (ESPN), l’ancien entraîneur de Chicago a décidé de rejoindre San Antonio pour prendre le poste de premier assistant de Mitch Johnson.

🚨 BILLY DONOVAN ADJOINT PRINCIPAL DE MITCH JOHNSON AUX SPURS ! https://t.co/GdzVjb4g9t

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2026

Billy Donovan complète ainsi le staff des Spurs, qui a récemment perdu l’assistant coach et spécialiste défensif Sean Sweeney, devenu entraîneur du Magic. Donovan va apporter de l’expérience aux côtés de Johnson, jeune coach de 39 ans qui vient de boucler seulement sa deuxième année en tant que successeur de Gregg Popovich.

Pour rappel, Billy a entraîné le Thunder entre 2015 et 2020, puis les Bulls de 2020 à 2026. Il était aussi coach de l’université de Florida pendant quasiment vingt ans (1996 – 2015), remportant deux titres NCAA consécutifs avec Joakim Noah en 2006 et 2007. De quoi décrocher une place au Hall of Fame en tant que coach.

La dernière fois que Billy Donovan était coach assistant, c’est en… 1994 à l’université du Kentucky. Aujourd’hui âgé de 61 ans, Donovan a préféré prendre un rôle de l’ombre (mais important) plutôt qu’un nouveau poste d’entraîneur en chef, lui qui a notamment traversé des épreuves difficiles ces derniers mois sur le plan familial.

L’arrivée de Donovan aidera-t-elle les Spurs de Victor Wembanyama à atteindre les sommets, après avoir montré de gros signes d’inexpérience en Finales NBA ? Réponse dans un an.