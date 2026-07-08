Une semaine après le trade surprise de Jaylen Brown vers les Sixers, Jayson Tatum est sorti du silence. Présent à Newton pour promouvoir son livre, la star des Celtics a évoqué pour la première fois la fin de son duo avec celui qui a partagé le parquet avec lui pendant près d’une décennie.

Jayson Tatum s’est exprimé pour la première fois sur le trade de Jaylen Brown et a reconnu que le transfert de son coéquipier avait été difficile à encaisser.

« Honnêtement, ça fait bizarre… Tu joues avec un gars pendant neuf ans, j’ai eu la chance de disputer deux Finales NBA avec lui, de gagner un championnat et de grandir à ses côtés jusqu’à devenir les joueurs que nous sommes aujourd’hui […] Ça s’est terminé brusquement, mais ça ne veut pas dire que ce n’était pas un immense succès. Jaylen a offert de grandes années à la ville de Boston et à l’organisation. Ça me fait surtout apprécier tous les moments que nous avons vécus ensemble »

Jayson Tatum sur le transfert de Jaylen Brown :

« Ça fait bizarre. La NBA est un énorme business, avec ses inconvénients. Ça s’est terminé brusquement, mais ça ne veut pas dire que ce fut un échec. Il a offert de belles années à la ville et la franchise. »pic.twitter.com/Y0xGY3cCmV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2026

JT devra désormais ouvrir un nouveau chapitre. Brad Stevens a d’ailleurs précisé que Tatum n’avait eu aucune implication dans la décision de transférer Brown. L’ailier de 28 ans devra désormais composer avec un effectif profondément remanié, marqué notamment par les arrivées de Paul George, Mike Conley et Mitchell Robinson.

Reste que cette prise de parole intervient alors que Shams Charania révélait récemment que, malgré leur excellente entente sur le terrain, la relation personnelle entre Tatum et Brown était « pratiquement inexistante » au cours de l’année passée.

La relation Jaylen Brown- Jayson Tatum n’était pas au beau fixe selon @ShamsCharania :

« Sur le terrain, ils étaient géniaux. Mais depuis environ un an, leur relation personnelle était pratiquement inexistante. »

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Tout cela rappelle tout de même que, si leur relation s’était refroidie ces derniers mois en dehors des terrains, JT retient avant tout les neuf années passées aux côtés de JB et tout ce que les deux hommes ont construit et accompli ensemble sous le maillot des Celtics.