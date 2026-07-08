Jaylen Brown a été un rival des Philadelphia Sixers pendant 10 ans et maintenant, il n’a pas le choix que de les rejoindre. L’arrière est honnête et assume qu’il lui faut apprendre à désapprendre avant d’embrasser complètement ses nouvelles couleurs.

D’habitude, lorsqu’un joueur est transféré dans une nouvelle franchise, les discours se ressemblent : « Je suis ravi de rejoindre une grande équipe, avec de magnifiques supporters, c’est un rêve et j’ai hâte de me mettre au travail. » Les circonstances du transfert de Jaylen Brown chez ses anciens ennemis crée une autre sorte de réaction. L’arrière est honnête et livre un discours différent, mais compréhensible.

Car pendant 10 ans, il était un joueur des Boston Celtics, qui rencontrait les Philadelphia Sixers lors de chaque campagne de Playoffs ou presque, alors forcément le lendemain de son transfert de Pennsylvanie, le steamer était encore sous le choc :

« Depuis dix ans, on m’a conditionné à détester Philly. On m’a conditionné à me dire : on emmerde le Process. Mais maintenant, je dois faire l’inverse, et c’est ça qui va me prendre du temps. »

Jaylen Brown n’est pas tombé amoureux des Sixers en une nuit :

« Depuis dix ans, on m’a conditionné à détester Philly. On m’a conditionné à me dire : on emmerde le Process. Mais maintenant, je dois faire l’inverse, et c’est ça qui va me prendre du temps. » pic.twitter.com/iY9Q1Xkcrp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

Cinq jours plus tard, le discours de Jaylen Brown n’a pas changé. Avant d’aimer les Sixers et d’en être un joueur dévoué, il a besoin de temps. Lorsqu’un fan de Boston lui demande ce que ça va lui faire de jouer pour Philadelphie, il répond :

« Je n’ai aucun idée de ce que je vais ressentir, ça va probablement me faire bizarre. Ça me fait encore bizarre aujourd’hui. Je me dis : Philly ? Parmi toutes les destinations possibles. Pourquoi m’envoyer là-bas ? »

Jaylen Brown sur son arrivée aux Sixers :

« Je n’ai aucun idée de ce que je vais ressentir, ça va probablement être bizarre. Ça l’est toujours aujourd’hui. Je me dis : Philly ? Parmi toutes les destinations possibles. Pourquoi faire ça ? » 😅 pic.twitter.com/hzu4de07xT

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Il semble encore en vouloir à Brad Stevens d’avoir fait le choix de le transférer chez un rival. Lors d’une conférence de presse tenue avant-hier, le General Manager des Celtics avait expliqué ce « choix » :

« C’est dur de transférer un gars chez une équipe qui vient de vous battre en Playoffs. […] Pour être honnête, si cette offre précise venait d’une équipe de l’Ouest et qu’on comparait les deux, on choisirait probablement l’équipe de l’Ouest, mais ça ne s’est pas passé comme ça. »

Quoi qu’il en soit, Jaylen Brown va devoir s’adapter et nul ne doute qu’il le fera, mais ce qui est sûr, c’est que les prochaines affiches entre les Sixers et les Celtics seront absolument immanquables.