5 bonnes raisons de regarder la NBA Summer League de Las Vegas

En cette période estivale où l’actualité NBA tourne essentiellement autour des trades et rumeurs de transferts, la Summer League de Las Vegas (9 – 19 juillet) remet le jeu sur le devant de la scène. Ce rendez-vous annuel, qui rassemble toutes les équipes NBA, est un événement incontournable du calendrier. Voici cinq bonnes raisons d’y jeter un œil attentif.

Une cuvée de rookies très excitante

AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cam Boozer, Caleb Wilson… la Draft NBA 2026 a apporté son lot de prospects cinq étoiles, et la Summer League de Las Vegas sera l’occasion d’observer les jeunes talents qui débarquent dans la Grande Ligue. Certains, comme Peterson et Boozer, ont déjà donné un premier aperçu de leur potentiel ces derniers jours, de quoi nous mettre l’eau à la bouche.

DARRYN PETERSON CETTE NUIT FACE AUX GRIZZLIES 🔥 :

– 25 points

– 12 passes décisives

– 2 interceptions

– 8/15 au tir

Deuxième match et deuxième grosse perf du numéro 2 de Draft dans cette Summer League ☀️pic.twitter.com/vXayoFYvhz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2026

Fidèle à elle-même, la NBA a fait ce qu’il faut pour hyper l’événement au maximum. Premier soir de la Summer League ce jeudi : Wizards – Jazz avec un duel Dybantsa vs Peterson, les deux premiers picks de la Draft. Le lendemain ? Grizzlies contre Bulls, avec Boozer et Wilson qui vont se rentrer dedans. Ça promet !

L’occasion de voir des perfs « WTF »

Denzel Valentine, Anthony Randolph, Kevin Knox, Josh Selby, Mario Hezonja…

Le point commun entre tous ces joueurs ? Ils ont cartonné en Summer League avant de complètement disparaître des radars. La ligue d’été, c’est l’occasion de voir le « prime » de certains mecs sans même qu’on le sache. Et de se dire quelques années plus tard, « j’y étais ».

Preuve ultime du côté très « WTF » de la Summer League : Victor Wembanyama s’est fait dunker dessus par Kai Jones. Oui oui, c’est bien arrivé.

La seule compétition NBA avant octobre

L’intersaison NBA, c’est long, très long : pas de match officiel entre la fin des Finales mi-juin et le début de la saison régulière vers le 20 octobre. Pour tenir le coup, surtout durant un été sans Mondial, Euro ou JO, regarder la NBA Summer League représente un bon plan.

On parle d’une compétition qui rassemble les 30 équipes NBA en un seul endroit, Las Vegas s’il vous plaît, avec des matchs tous les jours de 22h jusqu’au bout de la nuit, et un vrai trophée à gagner. Alors certes, le niveau de jeu est pas dingue et le tournoi rassemble essentiellement des jeunes joueurs qui essayent de se faire une place au soleil. Mais il y aura du spectacle, de l’enjeu (un peu), et probablement du beau monde en tribunes.

Promis, vous allez kiffer !

La seule compétition où les Kings sont bons

Champions en 2014, champions en 2021 et finalistes en 2025, les Sacramento Kings ont fait de la Summer League LEUR compétition. Pendant ces dix jours de juillet, les Kings deviennent respectables, fun, compétitifs, bref tout ce qui manque durant le reste de l’année. Vous n’avez quand même pas envie de rater ça, si ?

Avec l’excitant rookie Darius Acuff Jr., le Frenchie Maxime Raynaud, Nique Clifford ou encore Dylan Cardwell, Sacramento devrait une nouvelle fois faire partie des équipes les plus cool à suivre du côté de Vegas. Sachez que les Kings ont remporté leurs trois matchs au California Classic ces derniers jours, autant dire qu’ils sont déjà bien lancés !

Premier match de Darius Acuff avec les Kings hier soir (25 points).

Première mi-temps douce avant de vraiment prendre confiance en seconde, tout le talent en full display. 25 points en 29 tirs tentés, viva la Summer League ! pic.twitter.com/X7Lz3uv0Et

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 5, 2026

Plusieurs Français à suivre

La Summer League de Las Vegas, c’est le terrain de jeu parfait pour taper dans l’œil des dirigeants/scouts/coachs NBA, présents en grand nombre à Sin City. C’est ce qu’essayeront de faire les neuf Français qui seront de la partie :

Pacôme Dadiet (Knicks)

Mo Diawara (Knicks)

Maxime Raynaud (Kings)

Tidjane Salaün (Hornets)

Noa Essengue (Bulls)

Noah Penda (Magic)

Joan Beringer (Wolves)

Gérald Ayayi (Sixers)

Lucas Dufeal (Mavericks)

Dans la liste, seuls Gérald Ayayi et Lucas Dufeal n’ont jamais joué en NBA. Le premier reste sur une très belle saison à Cholet et voudra se montrer avec les Sixers, tandis que le second – auteur d’une campagne prometteuse au Mans et meilleur contreur LNB – portera les couleurs des Mavs.

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