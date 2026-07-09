Trois matchs de WNBA au menu la nuit dernière, et encore un gros cocorico avec une Janelle Salaün au top de sa forme à Toronto. On n’arrête plus nos petites Françaises !

Les résultats de la nuit

Toronto Tempo – Golden State Valkyries : 75-83

: 75-83 Minnesota Lynx – Connecticut Sun : 86-80

– Connecticut Sun : 86-80 Indiana Fever – Los Angeles Sparks : 92-106

Cette nuit, Janelle Salaün a montré s’il le fallait pourquoi ESPN l’avait récemment placé assez haut dans son Top 50. Au relai d’une Gabby Williams cette fois-ci – une fois n’est pas coutume – plus discrète, Jaja a fait feu de tout bois en sortie de banc avec 26 points à 7/10 au tir dont 5/6 du parking, 7/9 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 1 steal en 23 minutes. Intraitable derrière la ligne notamment en deuxième mi-temps, Janelle est en pleine bourre, comme ses Valkyries d’ailleurs, vainqueures de dix de leurs douze derniers matchs et sur une série de six victoires de suite.

Career night for Janelle Salaün 🌟

Janelle Salaün poured in a career-high 26 PTS on 7-10 shooting, tying her career high with 5 made threes while adding 6 REB in the @valkyries‘ franchise-record sixth straight win.

26 PTS (7-10 FG) | 5 3PM | 6 REB#WNBASeason30 pic.twitter.com/E3MAvWFpNN

— WNBA (@WNBA) July 9, 2026



Dans les autres matchs ? Victoire logique du Lynx face au Connecticut Sun malgré 15 points de Leila Lacan et 10 points et 7 rebonds de Nell Angloma, alors que les Sparks de Los Angeles ont facilement battu le Fever d’une Caitlin Clark peu inspirée.

Ce soir quatre Françaises seront sur les parquets, avec Dominique Malonga (Storm) face au Dream, Valeriane Ayayi et Noémie Brochant (Mercury) face au Fever et Carla Leite face à l’ogre Aces. On se retrouve demain même endroit même heure pour vous parler de tout ça !