WNBA : six Françaises dans le Top 50 d’ESPN, six !

Le dernier classement d’ESPN concernant la WNBA est tombé, et pas moins de… six Françaises intègrent le Top 50. Not one, note two, not three… mais bien six Frenchies. C’est la France mes sœurs !

Cette première partie de saison régulière en WNBA nous a réservé pas mal de belles surprises côté Françaises. Parmi elles ? Six Frenchies qui cartonnent, et que l’on pourrait bien retrouver dans la course à différents trophées en fin de saison…

26ème : Gabby Williams

31ème : Carla Leite

37ème : Janelle Salaün

38ème : Pauline Astier

39ème : Dominique Malonga

41ème : Marine Johannes

Gabby Williams cartonne avec sa nouvelle franchise des Valkyries et sera titulaire pour son deuxième All-Star Game consécutif tout en étant l’une des meilleures défenseuses de la Ligue, alors que Janelle Salaün la relaie parfaitement en sortie de banc. Golden State parle français cette année, tout comme… New York, puisqu’au Barclays Center deux meneuses font le bonheur du Liberty. Marine Johannes toujours aussi à l’aise et magicienne ballon en main, et surtout Pauline Astier, parmi les meilleures rookies de la saison et bien souvent titulaire dans l’équipe de Christopher DeMarco.

Beaucoup plus à l’Ouest deux petites jeunes cartonnent également. Du côté de Seattle Dominique Malonga n’a pas encore dunké cette saison mais elle envoie perf sur perf avec le Storm et elle sera très vite l’une des meilleures joueuses de la Ligue, alors qu’à Portland la princesse Carla Leite a une bonne tête de MIP puisqu’elle cartonne actuellement avec la nouvelle franchise du Fire de Portland.

Six Françaises dans le Top 50, encore loin de la boss A’ja Wilson mais un contingent qui commence à faire parler de lui, deux ans après avoir fait trembler Team USA lors des Jeux de Paris 2024. C’est la France mes sœurs, et c’est que le début.