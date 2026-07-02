Bronny James pourrait être transféré dans la future équipe de LeBron

Alors que le Papa James attend bien sagement de choisir sa future destination, Bronny James lui est resté à Los Angeles. Son contrat est désormais garanti, mais va-t-il vraiment passer la saison prochaine aux Lakers… pas si sûr.

C’est l’insider Dave McMenamin, spécialisé sur la couverture des Lakers, qui a parlé de ce sujet pour ESPN. Alors que le contrat de Bronny James est maintenant garanti pour la saison prochaine avec les Angelinos, le fils du Roi pourrait bien être transféré cet été… en direction de la future destination du daron.

« Une fois que LeBron aura pris sa décision concernant sa prochaine équipe, il pourrait y avoir un transfert ultérieur concernant Bronny. »

« Une fois que LeBron aura pris sa décision concernant sa prochaine équipe, il pourrait y avoir un transfert ultérieur concernant Bronny. » – L’insider d’ESPN @mcten, qui couvre les Lakers

LeBron et Bronny bientôt réunis sous un nouveau maillot ? 🤔 pic.twitter.com/xHGGjgQrLn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2026

Est-ce qu’on est surpris ? Pas vraiment. Mais si ça venait à se faire, il y aurait quand même pas mal de questions à se poser. BronBron n’est pas éternel, alors le jour où il partira en retraite, ce sera quoi exactement l’avenir du fiston en NBA ?

Question qui ne trouvera pas de réponse tout de suite, alors revenons un peu plus dans le présent. À choisir parmi toutes les potentielles destinations du King, ce serait joli de voir Bronny porter le maillot des Cavs pendant que son père réalise son deuxième Homecoming.

On se souvient que tout Cleveland avait acclamé le fils James lorsqu’il avait inscrit son premier panier dans la Grande Ligue face aux Cavaliers. Nul doute que ce public l’accueillerait à bras ouverts !

Voila la réaction du public de Cleveland quand Bronny à inscrit les premiers points de sa carrière en NBA dans un blowout.

Regardez la dinguerie, devant un LeBron qui peine a retenir ses larmes.

Ce genre d’amour, il ne l’aura qu’ici.pic.twitter.com/2ryWe5HHih

— Believeland Nation France (Homecoming Era)🌹🔻 (@CavsNationFra) July 1, 2026