Les stats avancées au cœur du transfert de Jaylen Brown ?

Moins de 24 heures après le transfert de Jaylen Brown aux Sixers, une bonne partie de la planète NBA a toujours du mal à saisir la logique du trade côté Celtics. Peut-être faut-il se pencher sur les stats avancées pour essayer de l’expliquer…

« Les analytics (stats avancées) sont en train de ruiner le jeu. On joue au basket IA. »

Il y a à peine quelques jours, Jaylen Brown montait au créneau face à ceux qui remettaient en question son impact réel en se basant sur les stats avancées. Tout est parti de cette phrase, partagée par Bobby Marks d’ESPN, qui a cité les propos d’un spécialiste des analytics : « Nous considérons [Jaylen Brown] comme le septième meilleur joueur d’une ÉQUIPE. »

Brown s’est défendu en disant que personne n’avait gagné plus de matchs que lui sur la décennie, que personne n’était meilleur que lui des deux côtés du terrain, et que les analytics sont surtout utilisées pour « discréditer et contrôler les récits ».

Analytics nowadays used to discredit and control narratives – Roll the ball out none of these guys better than me on both ends who does he work for https://t.co/ql3skXAutM

— Jaylen Brown (@FCHWPO) June 27, 2026

Si on vous raconte tout ça aujourd’hui, c’est parce que la bataille entre Jaylen Brown et les analytics est à nouveau d’actualité suite à son transfert aux Sixers.

Plusieurs chiffres ont été ressortis ces dernières heures par certains spécialistes NBA, notamment Tom Haberstroh de Yahoo Sports. Chiffres qui ne mettent clairement pas en valeur Jaylen Brown :

Avantage de +9,4 points sur 100 possessions pour Boston avec Brown sur le banc, seulement +5,7 avec Brown sur le terrain ;

Différence ON/OFF (sur le terrain vs sur le banc) : -3,7 points sur 100 possessions ;

121,3 points inscrits sur 100 possessions avec Brown sur le banc, 119,9 avec Brown sur le terrain ;

111,9 points encaissés sur 100 possessions avec Brown sur le banc, 114,2 avec Brown sur le terrain.

D’après ces stats, les Celtics sont mathématiquement plus efficaces sans Jaylen Brown qu’avec. Sont-ils pour autant meilleurs ? Chacun fera son avis, en tout cas les analytics penchent assez clairement en ce sens.

On pourrait creuser encore plus loin mais on va éviter de vous inonder de chiffres. Néanmoins, il y a une autre statistique très parlante qui mérite d’être mentionnée : sans Jaylen Brown, les Celtics ont remporté neuf matchs sur onze la saison dernière, et affichent même un bilan de 47 victoires en 57 matchs sans JB sur les quatre dernières saisons.

Regardless of where you fall on the Jaylen Brown debate, it is pretty remarkable that the Boston Celtics were better with him off the court than on the court over his entire 10-year tenure with the team pic.twitter.com/J2dUkBU8vr

— Lev Akabas (@LevAkabas) July 1, 2026

Si les Celtics ont décidé de transférer Jaylen Brown à Philadelphie contre un package qu’on peut qualifier de très faiblard (Paul George, deux picks de premier tour, deux picks de second tour), c’est avant tout parce que la relation entre JB et la franchise était devenue toxique. Mais les stats avancées ont très probablement joué un rôle dans la manière dont ce transfert s’est concrétisé.

Les Celtics croient fort en leur système avec Joe Mazzulla à la baguette, et ne considéraient plus Brown comme un membre indispensable de leur succès. Au contraire, Boston pense que son départ permettra à d’autres joueurs de se révéler ou de changer de dimension, Payton Pritchard en tête. L’avenir nous dira si cela se concrétise sur les parquets, mais les stats avancées donnent de la crédibilité à cette hypothèse. Et cela a peut-être poussé les C’s à transférer Brown si vite.

Les analytics expliquent peut-être aussi pourquoi la contrepartie en échange de Jaylen Brown est si faible pour un candidat MVP et joueur Second Team All-NBA. Dans une ère où les stats avancées sont partout, où chaque équipe possède des spécialistes des analytics, les chiffres mentionnés concernant Brown n’étaient un secret pour personne. Conséquence : plusieurs franchises considèrent Jaylen comme un joueur certes talentueux mais surtout surpayé (57 millions de dollars la saison), ce qui impacte négativement sa valeur et sa cote sur le marché.

Tim MacMahon:

“The analytic-driven front offices believe that Jaylen Brown is significantly overpaid and they don’t value him nearly as much as listen to this Jaylen, the media does to be just straight up. Like the media is the one who votes on all those awards” pic.twitter.com/dmyBuwacOe

— NBA Base (@TheNBABase) July 2, 2026

Les Celtics ont bien essayé de faire croire qu’ils attendaient quatre choix de premier tour de draft sur le marché des transferts en échange de Jaylen Brown. Très vite, ils ont compris que pas grand monde n’était prêt à mettre un tel capital sur la table.

Au fur et à mesure des négociations, avec une bonne dizaine d’équipes si l’on en croit l’insider Shams Charania, les franchises potentiellement intéressées par Brown ont préféré aller voir ailleurs. Au final, il ne restait plus que les Sixers.

La suite, vous la connaissez…