Dans son premier match de la Summer League de Las Vegas 2026, notre français Joan Beringer s’est montré et a sorti un match très propre ! Avec 18 points, 12 rebonds et 4 contres, Joan a été impactant des deux côtés du terrain… COCORICO !

C’est passé un peu inaperçu parce que le Kyks envoyait des missiles dans les filets marocains, mais Joan Beringer a TRÈS bien commencé sa Summer League 🔥 :

– 18 points

– 12 rebonds

– 4 contres

Super taf du Français qui était positionné au poste 4 cette fois !…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026

Joan Beringer fait partie des 7 français à suivre dans cet été NBA ! Avec les jeunes Wolves, le frenchie a brillé avec ses 18 points à 7/15 au shoot et ses 12 rebonds en 25 minutes de jeu. À noter qu’il joue au poste 4 dans cette Summer League et qu’il a également été très bon en défense avec 4 contres et des highlights impressionants.

Pendant ce temps Zyon Pullin (24 points, 8 rebonds, 12 passes) a mené ces Wolves au scoring et Nate Santos a ajouté 20 points en sortie de banc.

Zyon Pullin and Joan Beringer stuffed the stat sheet today:

🐺 Pullin: 24 PTS, 8 REB, 12 AST, 2 BLK

🐺 Beringer: 18 PTS, 12 REB, 4 BLK

The @Timberwolves pick up their first win of NBA Summer League! pic.twitter.com/3D1SDITmAg

— NBA (@NBA) July 9, 2026

Les Wolves continueront leur été à Las Vegas face aux Nuggets samedi !