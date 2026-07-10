Même si son équipe s’est inclinée, Noah Penda a signé une prestation très encourageante en Summer League. L’ailier français a noirci la feuille de statistiques avec 23 points à 9/15 au tir, dont un excellent 5/10 à trois points, auxquels il a ajouté 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres.

Au-delà des chiffres très parlant, notamment au scoring (23 points), c’est surtout l’impact des deux côtés du terrain de Noah Penda qui a retenu l’attention.

Son physique a été dominant sur le parquet : agressif en attaque, appliqué en défense (3 contres) et impliqué dans tous les secteurs du jeu (7 rebonds, 2 passes, 2 interceptions), Penda a montré un visage complet et une belle confiance, notamment derrière l’arc (5/10 du parking).

Noah Penda a lui aussi BIEN noirci la feuille de stats pour ouvrir sa Summer League avec le Magic 🇫🇷☀️ :

– 23 points (9/15 au tir dont 5/10 de loin)

– 7 rebonds

– 2 passes

– 2 interceptions

– 3 contres

Impactant, agressif. Super match du Français ! 🥖 pic.twitter.com/n4D5yP2dNu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026

Une performance prometteuse qui confirme les bonnes impressions laissées par le Français et qui devrait lui permettre de continuer à gagner des points auprès de son staff, malgré la défaite de son équipe.

And Noah Penda, to me, was one of, if not THE, best defensive prospects of last year’s very talented draft class

Really good foot speed and lateral movement for his size with innate defensive playmaking abilities and great hands https://t.co/IWwtKT9Sme pic.twitter.com/L2ijmzoSHx

— Point Made Basketball (@pointmadebball) July 10, 2026

Le Magic continuera son aventure estivale face au Heat dès ce samedi !