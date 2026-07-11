Officiel : Victor Wembanyama prolonge aux Spurs pour 252 millions sur 5 ans !

Victor Wembanyama est officiellement lié aux Spurs pour de très longues années. On annonçait il y a quelques heures que Wemby allait re-signer en renonçant au contrat max… le Français vient finalement de signer une prolongation de cinq ans pour 252 millions de dollars. Mais cette somme aurait pu être encore plus élevée et l’Alien a finalement pris moins que le maximum auquel il était éligible : on vous explique !

La nouvelle était attendue, elle est désormais officielle. Victor Wembanyama a prolongé son aventure avec les San Antonio Spurs en signant une extension rookie maximale de cinq ans, à 252 millions de dollars, avec une player option sur la dernière année de contrat. Cette prolongation ne constitue donc pas une surprise. En revanche, le montant du contrat, lui, confirme une tendance qui circulait dans les couloirs de la Summer League de Las Vegas.

🚨 VICTOR WEMBANYAMA PROLONGE AUX SAN ANTONIO SPURS !

Finalement, c’est le contrat max pour l’Alien, 252 millions de dollars sur 5 ans. https://t.co/mpE2P441la

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026

En effet, grâce à son trophée de Défenseur de l’année décroché dès sa troisième saison, l’Alien remplissait les critères de la « Derrick Rose Rule ». Il pouvait ainsi prétendre à une extension représentant 30 % du salary cap, soit environ 303 millions de dollars sur cinq ans. Les Spurs lui ont d’ailleurs proposé cette option, ainsi que plusieurs variantes de contrat.

Mais le Français a finalement préféré signer une extension dite « classique » pour un rookie, soit 25 % du salary cap, renonçant à environ 51 millions de dollars (9 millions de moins sur la seule première année de contrat).

Selon Shams Charania, cette décision a été prise en concertation avec la franchise afin de préserver davantage de flexibilité financière pour construire un effectif capable de jouer le titre sur le long terme.

Précision apportée par @ShamsCharania.

Avec la « D-Rose Rule » et son trophée de DPOY, Wemby aurait pu toucher 303 millions de dollars sur 5 ans (30% du cap).

Mais il a opté pour une extension max de rookie « classique » (25% du cap) laissant 51 millions de dollars sur la table ! https://t.co/tqaQ4SyRBq

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Concrètement, cette économie pourrait faciliter les futures prolongations de jeunes cadres comme Stephon Castle, éligible dès l’été prochain, ou encore Dylan Harper, en 2028. Autrement dit, Wemby privilégie les chances de victoire à son compte en banque.

Les Spurs disposent désormais de leur superstar sous contrat pour de longues années. Reste maintenant à transformer cette stabilité en équipe capable de franchir la dernière étape pour le titre. Et avec un Victor Wembanyama aussi investi dans le projet collectif, les supporters texans ont de bonnes raisons d’y croire.

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