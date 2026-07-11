Le nouveau salaire de Victor Wembanyama, saison par saison

En prolongeant aux Spurs pour 252 millions de dollars, Victor Wembanyama va devenir l’un des joueurs les mieux payés en NBA, même s’il aurait pu obtenir un contrat encore plus gros. On fait le point.

Victor Wembanyama va entrer dans la dernière année de son contrat rookie en 2026-27, où il touchera quasiment 17 millions de dollars. Ensuite, son nouveau contrat entrera en vigueur, et son salaire annuel va exploser.

Le salaire de Wembanyama, saison par saison

2026-27 : 16,8 millions de dollars

16,8 millions de dollars 2027-28 : 43,5 millions de dollars (1re année de son nouveau contrat)

43,5 millions de dollars (1re année de son nouveau contrat) 2028-29 : 46,9 millions de dollars

46,9 millions de dollars 2029-30 : 50,4 millions de dollars

50,4 millions de dollars 2030-31 : 53,9 millions de dollars

53,9 millions de dollars 2031-32 : 57,4 millions de dollars (player option)

Sources : Spotrac, Third Apron

Les chiffres font tourner la tête, mais sachez qu’ils auraient pu être encore plus élevés si Victor Wembanyama n’avait pas décidé de faire une croix sur un potentiel bonus d’une valeur de 51 millions de dollars.

Wemby aurait en effet été éligible à un contrat de 303 millions (30% du salary cap) en cas de titre de MVP, de Défenseur de l’Année ou une nomination All-NBA en 2027. Sauf blessure la saison prochaine (la règle des 65 matchs, tout ça…), cela lui semblait promis mais Victor s’est mis d’accord avec les Spurs pour se contenter d’un contrat à 252 millions, soit 25% du salary cap.

En d’autres termes, l’Alien laissera environ 10 millions de billets verts sur la table chaque saison entre 2027 et 2032. Un « sacrifice » financier qui permettra aux Spurs de gagner en flexibilité pour encore mieux entourer Wembanyama sur cette période, et assurer les grosses prolongations de Stephon Castle et Dylan Harper à l’avenir. Une aubaine pour San Antonio : dans une NBA où le CBA pénalise beaucoup les équipes les plus dépensières, chaque marge gagnée est importante.

Victor Wembanyama locks himself into the 25% max (contract on the left), saving the Spurs $10 million annually should he qualify for the 30% max.

He would’ve qualified if he wins MVP, Defensive Player of the Year, or makes All-NBA next season. That possibility is now eliminated. https://t.co/HsmdVe24ak pic.twitter.com/u54WsgMM5k

— Yossi Gozlan (@YossiGozlan) July 10, 2026

Peut-être inspiré par Jalen Brunson et/ou d’autres joueurs des Spurs (Tim Duncan en tête) qui ont sacrifié des dollars par le passé, Victor Wembanyama veut mettre toutes les chances de son côté pour accumuler le plus de titres possible. De quoi inspirer d’autres stars NBA à en faire de même lors des années à venir ?