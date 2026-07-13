Après les sacres en U16 en 2022 et en U18 en 2024, la génération 2006 de l’équipe de France féminine continue son incroyable parcours. Les Bleuettes ont décroché ce dimanche le titre européen U20 en dominant Israël en finale (79-66).

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La France règne encore une fois sur l’Europe chez les jeunes. À Klaipeda, en Lituanie, les joueuses de Xavier Noguera ont réalisé un tournoi parfait pour décrocher la sixième médaille d’or de l’histoire de la sélection en Euro U20. Une victoire finale maîtrisée face à Israël, pourtant surprise de la compétition, après avoir déjà sorti l’Espagne (grand rival historique des Bleuettes) en demi-finales (64-54).

To the sky! 🏆✨#U20EuroBasket x @ffbasketball pic.twitter.com/Xdex943C2K

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La finale n’aura d’ailleurs pas laissé beaucoup de suspense. Les Françaises ont frappé fort d’entrée avec un incroyable 18-0 pour prendre immédiatement le contrôle du match. Derrière, elles ont parfaitement géré leur avance pour s’imposer 79-66, portées notamment par Tea Cleante et ses 19 points mais surtout grâce à Sarah Cissé, totalement dominante dans la raquette. L’intérieure a compilé 15 points et 23 rebonds et a logiquement été élue MVP du tournoi après une campagne exceptionnelle (15,4 points et 10 rebonds de moyenne).

Sarah termine également logiquement dans le cinq majeur du tournoi, en compagnie de sa coéquipière Inès Pitarch-Granel !

MVPs deserve MVP celebrations 👑#U20EuroBasket x @ffbasketball pic.twitter.com/Dt6dUd9Crc

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Ce sacre est une véritable joie dans cet été des équipes de France jeunes après la déception des Bleuets de Tony Parker, seulement cinquièmes au Mondial U17. Malgré l’absence importante de Nell Angloma, sélectionnée en 12e position de la Draft WNBA cette saison, cette génération confirme qu’elle possède un réservoir impressionnant.

Et l’histoire pourrait encore continuer cet été. Cinq championnes d’Europe U20 (Ainoah Risacher, Stella Colas, Sarah Cissé, Inès Pitarch-Granel et Claire Dalstra) ont été convoquées par Jean-Aimé Toupane dans le groupe élargi pour préparer le Mondial avec l’équipe de France A.

France are back on the #U20EuroBasket throne for their sixth title 🏆

Enjoy the full highlights from the great Final against Israel! 📽 pic.twitter.com/ErFMzF5drd

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Une génération 2006 (agrémentée de certaines 2007) dorée qui n’aura laissé de place à personne sur ces 4 dernières années. Après leurs sacres en U16 et U18, les Bleuettes terminent donc en beauté leur parcours en sélections jeunes !