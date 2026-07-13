Russell Westbrook au Heat ? Une piste crédible… si LeBron ne signe pas !

Toujours free agent et sur le marché à bientôt 37 ans, Russell Westbrook pourrait bien rebondir du côté de Miami. Selon Stefan Bondy du New York Post, le Heat considérerait le meneur vétéran comme une option… à condition de ne pas parvenir à attirer LeBron James.

Westbrook sort d’une saison correcte sur le plan individuel avec les Kings. En 64 rencontres, l’ancien MVP a compilé 15,2 points, 5,4 rebonds et 6,7 passes décisives, tout en affichant un honorable 34 % à trois points. De quoi prouver qu’il peut encore apporter en sortie de banc ou dans un rôle de meneur d’expérience.

Si LeBron ne vient pas à Miami, Russell Westbrook pourrait représenter une option pour le Heat d’après @SbondyNBA.

Russell Westbrook est toujours agent libre après une saison à 15,2 points, 5,4 rebonds et 6,7 passes chez les Kings. pic.twitter.com/vJWJhdcl4h

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2026

Reste que le fit avec Miami pose question. Déjà parce que le Heat se dirait prêt à signer le Marsu uniquement si LeBron ne vient pas… on a déjà vu mieux en termes d’intérêt ! Clairement le King est la priorité des floridiens et une seconde association LeBron – Russ West n’est pas envisageable (après leur première en dents de scie aux Lakers).

Et dans un deuxième temps, du côté purement basket, le Heat compte déjà sur Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, deux joueurs qui ne sont pas réputés pour leur adresse extérieure. Ajouter Westbrook, dont le tir longue distance reste sa principale faiblesse, pourrait encore réduire les espaces offensifs de l’équipe (à l’heure où un joueur apportant du spacing reste le move le plus logique) !

Pour l’instant, rien n’est moins certain, mais alors que la plupart des équipes terminent de compléter leur effectif, Russell Westbrook continue d’attirer quelques regards. Et dans une fin d’été souvent imprévisible, il ne serait pas étonnant de voir l’ancien MVP décrocher une dernière opportunité dans une franchise ambitieuse.