Après sept saisons à Memphis, Ja Morant ouvre un nouveau chapitre de sa carrière suite à son trade qui l’a envoyé à Portland. Le meneur des Blazers assure avoir grandi, changé et espère enfin laisser derrière lui l’image qui lui colle à la peau depuis ses suspensions en 2023.

Pour Ja Morant, le transfert à Portland pourrait bien être sa dernière chance. Échangé cet été par les Grizzlies après sept saisons, le double All-Star voit cette arrivée dans l’Oregon comme une véritable remise à zéro.

Présent à Las Vegas pour la Summer League, c’est un homme posé et souriant qui a pris la parole pour la première fois depuis son arrivée chez les Blazers, avec un objectif bien précis : faire comprendre qu’il n’est plus le joueur dont tout le monde parlait il y a deux ans et que personne ne voulait recruter cet été.

Car si son talent n’a jamais été remis en question, son image, elle, a pris un sérieux coup. En 2023, Morant avait été suspendu à deux reprises par la NBA après avoir exhibé une arme à feu lors de lives Instagram. Deux séquences qui lui avaient coûté 33 matchs au total, qui lui collent à la peau et que le meneur aimerait faire oublier.

« J’ai fait ce que j’ai fait par le passé, mais tout ça a déjà été réglé. Je ne comprends pas pourquoi, des années plus tard, c’est encore le sujet alors qu’il ne s’est rien passé depuis. Si j’étais vraiment cette personne-là, vous ne seriez même pas en train de me parler aujourd’hui. Je ne serais pas ici »

Blazers guard Ja Morant said his “bad guy” image is a misconception: “I’ve done what I’ve done in the past, but it’s been addressed and handled already. I don’t see why years later that’s still the topic when nothing’s happened since.” pic.twitter.com/JYSExOs7wB

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 11, 2026

Ja assure avoir beaucoup évolué… il se dit plus mature, plus posé et avec de nouvelles priorités. Il a aussi ajouté : « J’ai une nouvelle maison, une nouvelle équipe, une nouvelle organisation. Les fans de Portland vont découvrir un autre Ja. C’est comme si je repartais de zéro… ». Ces derniers mois, il dit même avoir troqué une partie de l’agitation médiatique contre des activités bien plus calmes.

« Il pleut beaucoup. On m’a même emmené pêcher sous la pluie… [Portland] est un endroit très calme, c’est agréable. Je ne sais pas si vous avez fait attention ces derniers temps, mais je me suis un peu rapproché de la nature. C’est un vrai plus pour moi. Je ne vais pas faire de randonnée, hein ! Mais j’aime aller marcher, faire du vélo… et j’ai fait du kayak récemment »

Ja Morant on Portland: “It rains a lot. I got took fishing in the rain. … Lately, I’ve been kind of into nature. That’s a bonus for me. I’m not hiking! But I can go walking, ride a bike, I’ve been kayaking.” pic.twitter.com/rG9sCziq8P

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 11, 2026

Sur le parquet comme en dehors, Morant se doit donc d’être irréprochable. Et malgré une concurrence importante sur les postes extérieurs, il assure être prêt à accepter n’importe quel rôle si cela aide son équipe à gagner. Une manière de montrer que le joueur flamboyant est peut-être devenu un peu plus sage.

Premier effort : Ja va devoir s’habituer à son nouveau numéro ! Eh oui, après sa conférence de presse, il a signé son premier maillot des Blazers devant quelques journalistes… avant de réaliser qu’il avait inscrit son ancien numéro, le 12, celui qu’il portait à Memphis.

Ja Morant a signé ses premiers maillots à Portland… avec le mauvais numéro (#12) 😅😅

Morant portera désormais le 1, sachant que le 12 pourrait un jour être retiré en l’honneur de LaMarcus Aldridge.

(📸 @BenGolliver) pic.twitter.com/fbo0Y6zR5S

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2026

Il faudra donc encore un peu de temps pour s’habituer à toute cette nouveauté, mais pour le reste, Ja Morant espère bien que cette aventure dans l’Oregon lui permettra enfin d’écrire une histoire bien différente.

Source texte : Ben Golliver