Meleek Thomas, rookie de 19 ans fraîchement drafté par les Cavs, fait parler de lui après deux matchs de Summer League à plus de 30 points (en back-to-back, s’il vous plaît) ! Vous ne pensiez pas en entendre parler ? Vous ne savez même pas qui il est ? Ça tombe bien, vous êtes sur le point de le découvrir !

Il a 19 ans, il mesure 1,90 m, il sort du deuxième tour (pick 34) et a atterri à Cleveland : il s’appelle Meleek Thomas !

En deux matchs de Summer League, le garçon a enchaîné un match à 30 points, 7 passes, 4 rebonds, 4 interceptions avec un autre à 35 points, 3 passes, 3 rebonds, 2 interceptions et 1 contre (dans la victoire cette nuit face au Heat). Le tout à 51 % au tir, 47 % de loin et 100 % aux lancers.

Alors oui, ce n’est « que » la Summer League, mais le gamin sorti d’Arkansas fait déjà très forte impression.

Cleveland’s second-round pick, Meleek Thomas, led the way in today’s NBA Summer League action 🔥

35 PTS (game-high)

5 3PM

The @cavs secure the win over the Heat! pic.twitter.com/sbv46QHCmB

— NBA (@NBA) July 14, 2026

Une rapide présentation

Pour sa saison freshman 2025-26 avec les Razorbacks de John Calipari, Meleek Thomas a tourné à 15 points, 4 rebonds et 2,5 passes de moyenne sur 37 matchs, avec des pourcentages plus qu’honnêtes : 43 % au tir, 42 % à trois points et 85 % aux lancers. Il a également figuré dans la SEC All-Freshman Team grâce à son profil d’arrière scoreur polyvalent.

Ses points forts sont son adresse à trois points, même s’il est aussi capable de se créer des shoots en s’adaptant à la défense. Et il n’a rien à envier de l’autre côté du parquet, puisqu’il a tourné à 1,5 interception de moyenne la saison dernière en NCAA et est considéré comme un défenseur extérieur intense.

« If I make others look better, I look amazing myself. »

Meleek Thomas keeping a team-first mentality after dropping 35 in a @cavs Summer League W 👏 pic.twitter.com/0xaJbhBd6U

— NBA on Prime (@NBAonPrime) July 14, 2026

En résumé, ce jeune meneur-arrière, adepte des bons step-backs à trois points des familles, a un profil particulièrement alléchant et intriguant. Et là où il a tout compris, c’est que la Summer League est exactement l’endroit où se montrer. Attendu en fin de premier tour lors de la dernière Draft, les Cavs l’ont finalement récupéré en début de second tour et pourraient bien profiter de son talent !

Une petite conclusion hâtive ? Et si c’était lui la surprise de cette cuvée 2026-27 ?