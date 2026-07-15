Summer League : le Thunder possède Bennett Stirtz, le Thunder est fatigant

Nouvelle nuit en Summer League, du côté de Las Vegas. Ce qu’il faut retenir ? Caleb Wilson est bon au basketball, Mikel Brown prouve que les Nets ont au moins un joueur de basket dans leur équipe, et le Thunder est très chiant car il a réussi a avoir Bennett Stirtz dans son équipe.

Les résultats de la nuit :

Rockets – Sixers : 90-64

Nets – Kings : 115-83

Warriors – Grizzlies : 85-106

Bulls – Wizards : 99-87

Thunder – Nuggets : 103-106

Lakers – Clippers : 99-85

Caleb Wilson a été clair dans son discours : il veut jouer tous les matchs de Summer League. Opposé aux Wizards d’un AJ Dybantsa déjà placé au repos, le numéro 4 de la Draft s’est baladé avec 19 points et 8 rebonds en 24 minutes de jeu. Il reste encore deux matchs pour Chicago d’ici dimanche, et autant d’occasions d’impressionner les fans.

Caleb Wilson au buzzer ! 🚨 pic.twitter.com/TWrsrIKQVp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 15, 2026

Le reste de la nuit a été marqué par un Nuggets – Thunder plutôt serré, le reste des matchs pouvant aisément se décrire par le terme blow out. Si OKC a perdu la partie, ils ne semblent pas avoir perdu à la Draft : le duo Bennett Stirtz – Aday Mara fait déjà de superbes étincelles. Un bon passeur et une grande tige qui sent bien le jeu, forcément c’est simple visuellement. Quelque chose nous dit qu’ils vont encore être relous cette année, dans l’Oklahoma.

Bennett Stirtz throws it up… Aday Mara throws it down 💪

OKC’s first-round picks connect for the alley-oop slam!

Watch 4Q action on ESPN! pic.twitter.com/AEuO8KjDsH

— NBA (@NBA) July 15, 2026

Maxime Raynaud, qui était engagé avec les Kings face aux Nets, n’a pas connu une soirée brillante. Match raté pour le pivot tricolore, avec seulement 3 points et surtout 7 pertes de balles. À oublier. En face, c’est Mikel Brown Jr. qui s’est régalé. Les Nets tiennent enfin un joueur de basket, ça peut paraître évident mais Brooklyn raisonne parfois de manière étrange.

Les highlights de Mikel Brown Jr cette nuit.

En voilà un joueur qui va squatter les Top 10 ! 🔥 pic.twitter.com/xjXCN9EqSX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 15, 2026