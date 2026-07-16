Quand Steve Kerr tease une arrivée de LeBron James aux Warriors…

Toujours dans l’attente de la décision de LeBron James, la planète NBA est rythmée par les spéculations concernant l’avenir du King. Le coach des Warriors Steve Kerr a remis une pièce dans la machine à rumeurs…

Au volant de sa voiture, lors d’une discussion random avec un fan, Steve Kerr a décidé d’enflammer les réseaux sociaux.

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Vraie info ou gros troll ? On penche pour la deuxième option, mais il n’en fallait évidemment pas plus pour alimenter les bruits de couloir indiquant une possible arrivée de LeBron James à Golden State.

D’abord considérés parmi les favoris pour signer James, les Warriors ont ensuite été relégués derrière d’autres options comme Cleveland, Miami et Philadelphie. Trois équipes qui semblent plus compétitives dans la course au titre, sauf gros transfert à venir du côté de San Francisco (les Warriors étaient notamment sur Anthony Davis).

La rumeur Golden State est néanmoins revenue sur le devant de la scène ces derniers jours, notamment après quelques parties de golf entre Draymond Green et LeBron, ainsi que les arguments accrocheurs exprimés publiquement par Stephen Curry. Vous ajoutez à ça une déclaration du manager Mike Dunleavy propice à l’interprétation, l’arrivée d’un ancien coach de LeBron dans le staff des Warriors (Frank Vogel), et ça suffit aux fans des Dubs pour vraiment espérer.

Désormais, n’importe quel signal indiquant une potentielle arrivée de LeBron dans la Baie prend des proportions assez énormes…

did ESPN just leak LeBron to the Warriors?

today’s PTI episode has nothing to with Steph and LeBron but a producer labeled the podcast with this title???? pic.twitter.com/t4A7Qy9tI2

— Packrip Ewing (@PackripEwing) July 16, 2026

Qu’en est-il véritablement ? Difficile à dire alors que le flou continue de régner sur la décision du King et le timing de son annonce. La dernière update significative concernant Golden State a été partagée hier par Marc J. Spears, journaliste d’ESPN qui connaît très bien les Warriors.