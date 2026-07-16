Summer League 2026 : les jeunes Suns et Tidjane Salaün se montrent !

Cette nuit, il y avait 8 matchs à suivre en Summer League. Darynn Peterson a vendangé au shoot pendant que Tidjane Salaün, Hannes Steinbach et les petits Suns ont montré de quoi ils étaient capables.

Les résultats de la nuit :

Spurs – Jazz : 94-82

– Jazz : 94-82 Kings – Celtics : 76-82

: 76-82 Hornets – Bucks : 91-110

: 91-110 Pistons – Suns : 88-100

: 88-100 Cavaliers – Pelicans : 82-77

– Pelicans : 82-77 Sixers – Magic : 92-99

: 92-99 Wolves – Pacers : 114-98

– Pacers : 114-98 Clippers – Wizards : 108-94

Petit cocorico cette nuit en Summer League, ça fait toujours du bien de voir des Français gagner aux États-Unis, je sais pas si vous voyez de quoi on parle… Bref, loin de Dallas et de ses désillusions, trois Français foulaient les parquets de Summer League hier soir, pour des fortunes diverses. Noah Penda (10 points et 6 rebonds) était titulaire avec le Magic, tout comme – face à lui- le meneur Gerald Ayayi avec les Sixers (7 points). Mais le Frenchie le plus en vue hier aura été Tidjan Salaün avec les Hornets, le T envoyant une belle fiche à 21 pions face aux Bucks, bien aidé par les 27 pions et 15 rebonds de Steinbach dans la raquette.

Tidjane Salaün a été agressif vers le panier cette nuit face aux Bucks.

21 points à 8/13 au tir (en 23 minutes) malgré une adresse extérieure moyenne, soit des signes très encourageants ! 🙌

Le tout avec 4 interceptions, symboles d’une belle activité défensive.…

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Très belle performance d’Hannes Steinbach contre les Bucks :

🔹 27 points (en 26 minutes)

🔹 15 rebonds

🔹 3 passes décisives

🔹 13/22 au tir

Le nouveau prince de Würzburg ? 🇩🇪 pic.twitter.com/QQ1fCUmZQh

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Dans les autres matchs ? Pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n’est que le lancer de briques de Darryn Peterson avec le Jazz (15 points à 4/16) et face à lui les 25 points du jeune Spurs Ja’Kobu Gillespie, la belle perf des jeunes Suns (notamment 23 points et 15 rebonds pour Khaman Maluach) ou encore celle de Hugo Gonzalez avec les Celtics (24 points et 10 passes).

Khaman Maluach :23 points et 15 rebonds

Rasheer Fleming : 22 points et 8 rebonds

Koa Peat : 19 points, 3 rebonds, 3 passes décisives

Les jeunes Suns montrent des choses très intéressantes dans cette Summer League ! 🔆 pic.twitter.com/mx4X9oPyTX

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🏀 WEDNESDAY’S FINAL SCORES 🏀

Kobe Sanders guides the @LAClippers to victory at @NBASummerLeague!

Nick Martinelli: 19 PTS, 5 REB, 2 STL, 3 3PM

Sean Pedulla: 16 PTS, 6 REB, 11 AST, 2 STL https://t.co/nAyqrhzoxn pic.twitter.com/Oeig8xJh6o

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Ce soir on enchaine avec notamment les Bulls de Caleb Wilson et Noa Essengue, les Knicks de Mo Diawara et Pacôme Dadiet ou encore les Grizzlies de Cameron Boozer.