Jonas Valanciunas tourne la page NBA et rentre à la maison, en Lituanie !

Jonas Valanciunas s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec le Zalgiris Kaunas, en Lituanie. Libéré par les Nuggets la semaine dernière, le pivot lituanien de 34 ans a finalement choisi de rentrer au pays malgré plusieurs pistes en NBA. Ce retour en Europe était dans les tuyaux depuis longtemps, c’est désormais officiel ! Il devrait toucher environ 5,5 millions de dollars sur 2 ans !

Déjà l’été dernier, Valanciunas avait tenté de rejoindre le Panathinaïkos, mais Denver avait refusé de négocier un buyout. Un an plus tard, les Nuggets ont cette fois décidé de le couper afin d’économiser son salaire de 10 millions de dollars, dont seulement 2 millions étaient garantis pour la saison 2026-27.

Jonas Valanciunas a donc décidé de laisser la NBA et de retrouver l’EuroLeague, à la maison en plus… c’est pas beau ça ?

🚨 JONAS VALANCIUNAS RENTRE À LA MAISON 🇱🇹

Suivi par plusieurs franchises NBA après avoir été libéré par les Nuggets, le pivot lituanien de 34 ans retourne au pays et signe un contrat de 5,5 millions de dollars sur 2 ans au Zalgiris Kaunas ! https://t.co/J58Xbsm0aU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 15, 2026

Remplaçant solide de Nikola Jokic cette saison, Valanciunas a disputé 65 matchs avec Denver pour 8,7 points, 5,1 rebonds et 1,2 passe de moyenne en 13,4 minutes par rencontre. Son faible temps de jeu en Playoffs face à Minnesota a toutefois confirmé qu’il n’entrait plus vraiment dans les plans de la franchise.

Cinquième choix de la Draft 2011, Valanciunas quitte la NBA après 14 saisons, plus de 1 000 matchs disputés et des moyennes en carrière de 13 points et 9 rebonds. Le golgot lituanien s’en va en laissant une belle histoire derrière lui !

Laimingo kelio, Jonas !