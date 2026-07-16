Les Knicks continuent leur été de champions NBA. Après la grande parade dans les rues de New York, voici que les champions 2026 étaient présents en nombre lors de la cérémonie annuelle des ESPY Awards, regroupant ce qu’il se fait de mieux sportivement aux États-Unis. Très logiquement, les Knicks ont raflé quelques récompenses

Champions NBA après avoir battu les Spurs en finale, les Knicks poursuivent leur tournée de rockstar à défaut de faire venir de nouveaux joueurs pour la saison prochaine. A part Andre Drummond oui, mais on a dit « joueur ». Hier soir ? Une bonne partie de ces Knicks étaient présente sur la scène des ESPY Awards, et plusieurs fois les BG se sont retrouvés sur la scène pour y recevoir un prix. On aura apprécié notamment la présence de Simone Biles pour annoncer le prix de la meilleure équipe, avec Fat Joe en ambianceur local.

Jalen Brunson a été élu Meilleur Athlète Masculin de l’Année 2026 lors des ESPY’s Awards. 👏👏

Il devient le 9e basketteur à remporter cette récompense et succède à SGA.

Brunson était en concurrence avec Shohei Ohtani, Matthew Stafford et Leo Messi.pic.twitter.com/DBu6WhLvQ3

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Mdr OG Anunoby, c’est tellement pas son truc la grande scène 😭😭pic.twitter.com/333TRuivj0

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« Nous tenons à remercier les ESPYs d’avoir retiré l’invitation de Josh Hart. »

Quand il faut vanner Josh Hart, Jalen Brunson c’est Messi prime 🤣🤣pic.twitter.com/3nHU48AOfO

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Meilleure équipe, meilleur joueur pour Jalen Brunson et meilleure action pour OG Anunoby, les Knicks ont tout raflé et pour compléter le palmarès basket on peut également citer le prix de meilleure athlète féminine pour Aj’A Wilson, le prix Muhammad Ali pour Stephen Curry, et l’honneur fait à Jason Collins à titre posthume, en présence de son frère Jarron.

Stephen Curry a remporté le Prix Muhammad Ali aux ESPY’s Awards, pour ses actions envers la communauté d’Oakland ! 👏👏

Sa fondation (Eat. Learn. Play.) aide les enfants dans le besoin en leur apportant les ressources nécessaires à leur épanouissement.pic.twitter.com/RR9Nxi2Vfq

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Décédé le 12 mai dernier, Jason Collins a été honoré aux ESPY’s Awards à titre posthume.

Il est le premier joueur NBA en activité à avoir fait son coming-out (2013), avant de lutter contre une tumeur cérébrale.

Son frère Jarron lui a rendu hommage. ❤️❤️pic.twitter.com/QD48osvOmg

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C’est officiel, les Knicks SONT les cracks de 2026 et continuent d’entasser les récompenses. Encore quelques semaines de champagne et il faudra se remettre au boulot messieurs !