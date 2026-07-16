La NBA enquête sur le nouveau contrat de Gary Trent Jr !

Il y a quelques jours, Gary Trent Jr a signé un nouveau contrat avec les Milwaukee Bucks pour 64 millions de dollars sur 4 ans. Les réactions de surprise autour du montant étaient unanimes et la NBA a même décidé de lancer une enquête.

Gary Trent Jr a probablement vécu un des meilleurs moments de sa vie en signant le nouveau contrat offert par les Milwaukee Bucks pour 64 millions de dollars sur 4 ans. Mais le boomerang est violent. Dans les heures qui ont suivi, tout le monde s’est moqué du montant sur les réseaux sociaux en affirmant qu’il ne les valait pas.

Pire encore, la NBA a elle même trouvé ça « trop gros » et a, selon Shams Charania, décidé de lancer une enquête. Humiliant !

L’insider @ShamsCharania vient de l’annoncer : la NBA va enquêter sur le contrat suspect signé par Gary Trent Jr. chez les Bucks ! https://t.co/gmENw40SrD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 16, 2026

Ce qui est remis en question, c’est le processus autour de la signature de ce deal. Sur les deux dernières années à Milwaukee, l’arrière a touché un petit peu plus de 6 millions de dollars. Une somme peut-être un petit peu basse pour sa valeur de l’époque (il sortait de deux saisons à environ 15 points et 40% de moyenne à 3-points) et qui permettait aux Bucks d’être compétitifs à une période où la banque était bien remplie dans le Wisconsin.

Sauf que maintenant que Gary Trent Jr sort de la pire régulière en carrière (hormis son année de rookie) avec 8,1 points de moyenne à 38,7% au tir, il se voit offrir un pactole à hauteur de ceux touchés par Toumani Camara, Max Strus, John Collins, Keldon Johnson ou encore Luguentz Dort. En bref des vrais joueurs d’impact en NBA.

Alors les rumeurs disent que peut-être, l’arrière s’était mis d’accord avec Milwaukee pour prendre des contrats un petit peu plus bas par le passé en obtenant la promesse d’être « récompensé », lorsque la franchise en aurait les moyens. Ce qui est le cas maintenant que Giannis Antetokounmpo a rejoint le Heat.

Gary Trent Jr. a signé un contrat de 1 an / 2,6M avec les Bucks en 2024.

Il a prolongé de 2 ans / 7,5M (player option) en 2025.

Et là, il prolonge pour 64M / 4 ans après la moins bonne saison de sa carrière ?!?!

Attention les Bucks ça pourrait coûter cher si la NBA enquête… pic.twitter.com/ny1esgPtkR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2026

Une manoeuvre interdite en NBA qui rappelle le cas Joe Smith aux débuts des années 2000. L’ailier-fort avait signé trois petits contrats avec les Wolves pour contourner le salary cap puis avait prolongé pour 86 millions de dollars via les Bird Rights. Minnesota avait alors perdu trois picks de Draft. Une sanction similaire ferait mal à n’importe quelle équipe, mais encore plus à des Bucks qui viennent de lancer une nouvelle ère et aura besoin, plus que jamais, de jeunes talents pour se reconstruire.