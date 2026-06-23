Après des mois de rumeurs et de démentis de la part des Bucks et de Giannis Antetokounmpo lui-même, c’est officiel. Le Greek Freak est un joueur du Miami Heat !

🚨 GIANNIS EST UN JOUEUR DU MIAMI HEAT LETS GOOOOOOO !!!!!!! https://t.co/gqgnZGBLWO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026

La bombe est immense et elle devrait changer le visage de la NBA dès la reprise. Le double MVP, dix fois All-Star et champion NBA avec Milwaukee en 2021 va porter un nouveau maillot. Miami réussit son coup et récupère le plus grand joueur de l’histoire des Bucks dans un trade simple à deux équipes à quelques heures de la Draft NBA 2026.

Miami reçoit : Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis

Milwaukee récupère : Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, trois 1er tours de draft dont le pick #13 de la draft 2026, un pick swap et un 2è tour de draft

Pat Riley fait venir la star tant espérée en Floride contre un All-Star et des jeunes joueurs avec du potentiel. Avec Erik Spoelstra à la baguette, un tandem Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo dans la raquette, les All-Stars Norman Powell et Andrew Wiggins sur les ailes et Davion Mitchell à la mène, Nikola Jovic, Bobby Portis et quelques micro pièces en sortie de banc, le roster floridien a déjà fière allure même si quelques ajustements sont à prévoir.

GIANNIS ET BAM, LA RAQUETTE DE DÉMONS À MIAMI 😈😈😈🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hWhBBbco57

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Giannis parlait de vouloir rejoindre une grande ville, sourire en coin, lorsque Luka Doncic avait été transféré à Los Angeles. Il a obtenu ce qu’il voulait. À 31 ans, le monstre athlétique va enfin pouvoir profiter des plages se concentrer sur les parquets après des derniers mois agités dans le Wisconsin, où il a semé le chaud et le froid avec des déclarations parfois contradictoires et un bras de fer avec ses dirigeants refusant de le faire jouer malgré son souhait d’être sur le terrain.

La dernière saison du Greek Freak a Milwaukee sera à oublier avec ses pires stats individuelles depuis 2017 en seulement 36 matchs joués (plus faible total de sa carrière) et une onzième place à l’Est (32 victoires et 50 défaites). Giannis Antetokounmpo rejoint une franchise ambitieuse et l’un des meilleurs entraîneurs du monde tout en restant dans la Conférence Est qu’il a toujours connue. Plus au nord, les Celtics ratent le coche et du mouvement est à prévoir cet été à Boston.

Pour Milwaukee, c’est le début d’une nouvelle l’ère. L’après Giannis commence aujourd’hui, avec deux hauts choix de Draft à la cérémonie qui se tient ce soir au Barclays Center (#10 et #13). Les Bucks récupèrent aussi un All-Star de 26 ans (Tyler Herro) et un jeune pivot intrigant en la personne de Kel’el Ware pour les aider à tourner la page après 13 ans de culture grecque au sein du vestiaire.