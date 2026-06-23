Officiel : Julius Randle transféré aux Nets, Nic Claxton à Chicago

Dans l’ombre du transfert de Giannis Antetokounmpo à Miami, un autre trade a eu lieu quelques temps avant. Julius Randle arrive à Brooklyn tandis que Nic Claxton est transféré à Chicago.

OH BORDEL DE MERDE PARDON

JULIUS RANDLE TRANSFÉRÉ À BROOKLYN ?!?!

NIC CLAXTON AUX BULLS ?!?

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026

C’est un trade à trois équipes entre les Nets, les Timberwolves et les Bulls qui a pris place aux alentours de 4h30 du matin. Alors que tout le monde attendait un transfert du Greek Freak, ce sont Julius Randle et Nic Claxton qui ont changé de crèmerie, dans un échange qui est rapidement passé au second plan suite à l’annonce du blockbuster qui a envoyé Giannis au Heat contre la moitié de la Floride.

Brooklyn reçoit : Julius Randle et le 28e choix de la Draft NBA 2026

Minnesota récupère : le 33e choix de la Draft NBA 2026 et Mouhamadou Gueye

Chicago récupère : Nic Claxton

L’objectif des Wolves est clairement financier pour ce trade, puisque le départ de Julius Randle, qui a déçu lors des derniers Playoffs, leur permet d’avoir la marge financière pour prolonger Ayo Dosunmu, à qui ils ont offert un joli contrat dans la foulée, tout en gardant un choix de Draft pas trop éloigné du leur, pour réaliser un potentiel steal. Ils ont aussi créé une grosse trade exception, qu’ils pourraient utiliser pour faire venir un joueur de calibre All-Star pour compenser la perte de Randle.

Les Nets, quant à eux, mettent la main sur un ailier-fort multiple All-Star qui n’a pas fait les Playoffs escomptés à Minny mais qui aidera à coup sûr à la reconstruction, et ce à quelques stations de métro de la salle des Knicks, l’endroit où il est devenu une étoile. Le partage du ballon avec Michael Porter Jr. risque tout de même d’être rigolo à regarder.

En ce qui concerne les Bulls, c’est un joli coup puisqu’ils mettent la main sur leur probable pivot titulaire. Leur secteur intérieur étant assez dépeuplé par rapport à leurs lignes arrières, Claxton est un joli nom au poste 5 et nul doute qu’il s’intègrera rapidement. A noter que Gueye devrait rapidement être coupé par les Wolves. Les hostilités sont officiellement lancées avant la Draft !

Pardon mais Julius Randle il a été trade contre KAT, il a maté les Knicks devenir champions NBA sans lui, et aujourd’hui il est envoyé chez les Nets à 7 stations de métro du Madison Square Garden nan vraiment le monde est méchant

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026

Minnesota crée une énorme place salariale dans son effectif avec (1) la possibilité de prolonger Ayo Dosunmu cet été et (2) une trade exception assez énorme, qui pourrait être utilisée bientôt dans un transfert encore plus gros…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026