Premier domino de la nuit ayant suivi le départ de Julius Randle vers Brooklyn : la prolongation de contrat chez les Wolves d’Ayo Dosunmu. Vraie recrue des deux côtés du terrain, l’ancien des Bulls a donné satisfaction dans le Minnesota et s’en voit récompensé !

Avec 14,4 points, 4,2 rebonds et 3,5 passes par match et même une point à plus de 21 points par match lors de la série de Playoffs face aux Nuggets, il va sans dire qu Ayo Dosunmu a tapé dans l’oeil des dirigeants des Wolves. L’ancien arrière de Chicago a parfaitement suppléé Nickeil Alexander-Walker dans le rôle du slasher de luxe en sortie de banc, et si Julius Randle s’est vu montrer la porte de sortie tôt ce matin, pour l’enfant de Chicago on part sur de la stabilité :

Ah bah tiens on a la réponse 1 pour le transfert de Julius Randle :

Ayo Dosunmu est bien prolongé à Minnesota ! Superbe arrivée chez les Wolves à la deadline, parfait dans le backcourt, maintenant y’a encore du boulot pour le management. https://t.co/x4ccAli1R8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026



Vraie trouvaille pour Chris Finch aux côtés notamment de Naz Reid dans la second unit de Minnesota,, Ayo Dosunmu repart donc avec un petit contrat à neuf chiffres qui récompense un début de carrière jusque-là solide (11,1 points, 3 rebonds et 3 passes).

Le chantier ne fait sans doute que commencer chez les Wolves pour mieux entourer Anthony Edwards mais une chose est sûre, Ayo Dosunmu fera partie de l’aventure.