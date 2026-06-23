Si la NBA s’est réveillée ce matin avec la voix de Nikos Aliagas annonçant le trade de Giannis Antetokounmpo à Miami, ces dames jouaient aussi au basket cette nuit et une Françaisa a d’ailleurs fait sensation. On vous raconte tout ça, entre deux tartines de tzatziki.

Les résultats de la nuit

Connecticut Sun – Chicago Sky : 92-63

– Chicago Sky : 92-63 Atlanta Dream – Toronto Tempo : 94-87

– Toronto Tempo : 94-87 Indiana Fever – Phoenix Mercury : 86-77

– Phoenix Mercury : 86-77 Seattle Storm – Dallas Wings : 110-112

Dans le premier match de la soirée, victoire ô combien précieuse car ô combien rare du Sun de Connecticut. Une branlée face au Sky de Chicago, 12 points et 3 steals pour Leila Lacan, ça fait du bien par où ça passe. Une équipe qui gagne un peu plus souvent désormais : le Atlanta Dream, qui a enchainé une douzième victoire en seize matchs, face à Toronto. Un peu plus tard dans la soirée Caitlin Clark (24 points et 9 passes) se défaisait du Mercury (9 points pour Valériane Ayayi et 7 pour Noémie Brochant).

Mais la perf de la soirée nous vient clairement de Dallas, puisque la sophomore française Dominique Malonga s’est fait un gros kif en compilant… 37 points, career high explosé, 12 rebonds et 2 contres dans la défaite du Storm de Seattle chez les Dallas Wings. Une démo tah A’ja Wilson pour la jeune tricolore, qui enchaine les grosses perfs récemment, à défaut de gagner des matchs.

DOMINIQUE MALONGA TONIGHT 🔥🔥

• 37 POINTS (!!!!)

• 12 REBOUNDS

• 2 BLOCKS

• 14/24 FG (!!)

• 38 MINUTES PLAYED pic.twitter.com/JZ699xOEJx

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 23, 2026



Ce soir un seul match au programme mais quel match, puisqu’il opposera à Las Vegas les terribles Aces au Liberty de New York, emmené par ses trois Françaises du backcourt Pauline Astier, Marine Johannes et Marine Fauthoux. Entre deux tours de Draft, ça se regarde non ?