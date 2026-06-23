Pourquoi les Celtics ont raté Giannis Antetokounmpo

Dans une lutte acharnée avec le Miami Heat, les Boston Celtics ont finalement raté Giannis Antetokounmpo, qui prend la direction de South Beach. Voici pourquoi Milwaukee a préféré le package du Heat à celui de Boston.

Pendant un moment, on a cru que Giannis allait porter le maillot mythique des Celtics. Ces derniers, prêts à offrir Jaylen Brown dans le deal, étaient selon certains insiders arrivés en pole position pour récupérer le Freak, prêt à signer un nouveau contrat à Boston en cas de transfert.

Finalement, c’est bien du côté de la Floride qu’Antetokounmpo passera la suite de sa carrière.

« Les Bucks ont opté pour l’offre du Heat, qui leur apporte davantage de flexibilité et une vision à long terme, avec des contrats maîtrisés. […]

Ils ont préféré ça à un package basé sur une superstar, qui veut gagner tout de suite, et qui met l’accent sur le présent. »

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026

D’après Shams Charania, les Celtics ont non seulement offert Jaylen Brown – auteur d’une saison de MVP – mais aussi deux picks de premier tour non protégés. Un bien joli package… considéré comme insuffisant par Milwaukee, qui voulait des jeunes joueurs en plus dans le deal (notamment Hugo Gonzalez) voire même un capital draft encore plus élevé. De quoi refroidir le manager Brad Stevens.

Les Bucks ont préféré prendre l’offre du Heat, composée d’un gros capital draft (3 choix de premier tour dont le pick #13 de ce soir, 1 pick swap, 1 choix de second tour), de jeunes joueurs prometteurs (Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis) et de Tyler Herro, natif de Milwaukee qui était All-Star en 2025 et qui sera en fin de contrat en 2027 (il pourrait être retransféré d’ici là, même si une prolongation n’est pas à exclure).

Le package de Miami apporte plus de flexibilité à Milwaukee dans l’optique d’une reconstruction post-Giannis sous le nouveau coach Taylor Jenkins. D’après certaines rumeurs, le propriétaire des Bucks Jimmy Haslam ne voulait pas d’une nouvelle saga potentielle avec Jaylen Brown, visiblement pas trop chaud à l’idée de jouer à Milwaukee d’après l’insider Marc J. Spears. Enfin, les dirigeants des Bucks ne sont clairement plus en mode win-now, ce qui rendait l’arrivée d’un joueur comme Brown peu pertinente.

Les Celtics repartent donc avec Jaylen et toute la clique, mais on peut légitimement se demander si les nombreuses rumeurs des dernières heures ne vont pas laisser des traces à Boston. Brian Windhorst, insider d’ESPN, déclarait carrément hier que Brown pourrait être transféré dans un autre deal que celui de Giannis…

La piste Giannis à Boston n’a finalement pas été concrétisée au finish.

Est ce que les Celtics ont été utilisés comme leviers pour faire grimper l’offre du Heat ? Peut-être.

Une chose est sûre : Jaylen Brown et Boston, y’a du vrai orage dans l’air… pic.twitter.com/aS8mQMry0H

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