Ça y est ! C’est fait ! Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo vont évoluer ensemble sous le maillot du Heat et c’est terrifiant. Le trade de Giannis était annoncé depuis un bail et c’est finalement en Floride qu’il débarque. Allez, café !

Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis à Miami. Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, Kaspars Jakucionis, le pick 13, trois mars et une imprimante à Milwaukee. Voilà en gros le trade de la nuit entre Floride et Wisconsin, avec d’un côté un Miami Heat qui s’arme pour redevenir compétitif tout de suite, et des Bucks qui regardent désormais l’avenir. Tout ça valait bien quelques hectomètres avalés en speed à 7h du matin pour tourner un « Allez café » improvisé !