Wizards : vers une sélection d’AJ Dybantsa avec le 1er choix de la Draft ?

AJ Dybantsa ou Darryn Peterson ? C’est la grande question qui entoure les Wizards et leur premier choix de la Draft NBA 2026. D’après les derniers bruits de couloir, Washington pencherait vers AJ à quelques heures de la grande cérémonie.

La Draft NBA a lieu la nuit prochaine (2h du matin) et au milieu de l’incertitude générale, quelques tendances semblent finalement se dégager.

L’insider Shams Charania, toujours très bien informé, annonce en effet qu’AJ Dybantsa se dirige vers la franchise de la capitale.

« Tout le monde dans la ligue s’accorde à dire que les Wizards se penchent vers une sélection d’AJ Dybantsa avec le premier choix de la Draft. »

– @ShamsCharania pic.twitter.com/N8laJU2V2F

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026

Les Wizards et Dybantsa ont souvent été liés depuis que la Loterie a offert le premier choix à DC mi-mai. Néanmoins, le scénario dans lequel Washington sélectionne finalement Darryn Peterson avait pris du poids ces derniers jours. Scénario qui semble aujourd’hui bien moins probable, surtout au vu du déroulé des récents événements.

À relire : Dybantsa ou Peterson, qui sera drafté en #1 par les Wizards ?

Hier, la prolongation XXL de Trae Young – qui donne clairement les clés de la mène à Ice Trae pour les années à venir – semble aller dans le sens d’une sélection de Dybantsa (ailier), plutôt que de Peterson qui joue déjà à l’arrière. Non pas que ce dernier ne soit pas compatible avec Young, mais on aurait du mal à saisir la stratégie des Wizards (bon, ce ne serait pas la première fois hein…) de partager les responsabilités sur le backcourt tout en donnant 50 millions par an à Trae.

« Les Wizards semblent opter pour Dybantsa à cause de son fit en tant qu’ailier, aux côtés de Trae Young en tant que meneur et Anthony Davis au poste de pivot. » – Shams Charania

De plus, on a appris que Darryn Peterson avait récemment rendu visite au Jazz, qui détient le deuxième choix et qui est intéressé à l’idée d’ajouter DP à Keyonte George, en plus du talent présent sur le frontcourt (Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr., Walker Kessler s’il reste, ou encore Ace Bailey).

Dybantsa en 1 et Peterson en 2, confirmation ce soir ?

Interprétation très personnelle mais avec la prolongation XXL de Trae Young, j’ai l’impression que les Wizards se tourneront vers Dybantsa demain soir.

Ice Trae aura les clés du backcourt dans les années à venir, je vois moins Darryn Peterson s’intégrer là-dedans.

On a appris… pic.twitter.com/eCexfm5mxl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2026

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