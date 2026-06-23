Tyler Herro : pilier de la reconstruction des Bucks, ou simple pièce d’un futur transfert ?

Monnaie d’échange principale dans le transfert de Giannis Antetokounmpo vers Miami, l’avenir de Tyler Herro n’en est pas moins incertain dans sa nouvelle franchise des Bucks. Est-ce que Milwaukee est une vraie nouvelle maison pour lui ? Ou n’est-ce qu’une aire de repos vers une destination plus lointaine ?

Si la question se pose, il existe tout de même un monde dans lequel Tyler Herro reste un Buck pour quelques temps. Sportivement déjà ça aurait du sens, accompagné de tous les anciens du Heat refourgués dans le transfert, l’ancien Sixième Homme de l’Année pourrait s’amuser.

Et franchement, on a vu bien pire comme potentiel 5 majeur d’une équipe en reconstruction.

Mesdames et messieurs, les nouveaux Milwaukee Bucks. pic.twitter.com/6R0r5cuoGh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026

Mais au-delà du sportif, c’est peut-être plus sur le plan personnel qu’une association entre les Bucks et Tyler Herro apparaît comme une évidence.

Le garçon est né à Milwaukee, a passé toutes ses années lycée dans le Wisconsin et a même failli y disputer sa carrière NCAA avant de finalement choisir l’université de Kentucky. En bref, ce transfert est une occasion de retour aux sources pour l’Américain.

Impliqué dans le transfert de Giannis, Tyler Herro revient dans sa ville natale.

Il est né à Milwaukee, a passé ses années lycée là-bas, et va désormais porter le maillot des Bucks.

Nouveau challenge pour celui qui a été 6e Homme de l’Année et surtout All-Star à Miami ! pic.twitter.com/Edxlc0IQ0J

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026

Pourtant, si l’histoire serait belle, la réalité semble plus complexe. Eric Nehm et Sam Amick expliquent dans leur article pour The Athletic, qu’il existe un intérêt au sein de la Ligue pour Tyler Herro, et que les Bucks, bien qu’envisageant de le conserver dans ses rangs, seraient prêts à écouter les offres potentielles pour son nouvel arrière.

Suffit de se pencher sur la situation contractuelle du bonhomme pour comprendre l’un des facteurs de cette possibilité de transfert. Herro n’a plus qu’un an de contrat et renégociera un nouveau pactole l’été prochain.

Ça pourrait bien être avec Milwaukee, mais combien Jon Horst (GM des Bucks) est-il prêt à lui offrir ? Et si c’est pas assez, la franchise du Wisconsin perdrait une part de sa contrepartie du transfert de Giannis contre rien et après seulement un an. Situation à absolument éviter !

Le doute reste entier alors sur l’avenir, ou non, de Tyler Herro chez les Bucks. L’été devrait nous donner des réponses !