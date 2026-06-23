Bucks : comment Milwaukee va désormais gérer la Draft NBA 2026 ?

Giannis Antetokounmpo n’est plus un joueur des Bucks, et dans son blockbuster trade qui l’a envoyé à Miami, Milwaukee a notamment récupéré le choix numéro 13 de la Draft NBA 2026. Ce soir, les Daims sélectionneront donc en 10 et en 13, de quoi donner plusieurs options à la franchise pour continuer sa reconstruction.

Recruter deux jeunes à fort potentiel avec les deux choix à disposition, pour créer une nouvelle culture Bucks autour d’eux, avec des joueurs de bon niveau pour guider un peu le tout. Sur le papier, la proposition est alléchante, d’autant plus que des profils plutôt séduisants se trouvent à portée des picks 10 et 13 de la Draft. Yaxel Lendeborg, Nate Ament, Aday Mara, Brayden Burries, pour ne citer qu’eux. Le tout sur une variété de postes qui permettra à Milwaukee de sélectionner là où les besoins sont identifiés, potentiellement au poste 4 où Lendeborg peut être un choix payant.

Hâte de voir ce que vont faire les Bucks à la Draft NBA ce soir. Ils ont le :

🔸 Pick 10

🔸 Pick 13

Vont-ils prendre 2 joueurs dans une cuvée réputée profonde ? Ou combiner les 2 picks pour sélectionner plus haut à la Draft ?

La reconstruction post-Giannis commence ce soir ! pic.twitter.com/S64RJ91RCa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026

L’autre option : monter à la Draft. Les Bucks ont récupéré des profils plutôt intéressants qui pourraient satisfaire des équipes situées plus haut lors de la nuit qui arrive. Clippers, Kings, Hawks ? En bazardant le 10 et le 13, et en y joignant peut-être un joueur, Milwaukee peut sans doute monter jusqu’au top 5. La qualité des prospects du top 4 semble rendre impossible toute incursion au delà du 5e choix. Il faudrait alors trouver un accord avec les Clippers, qui pourraient manifester de l’intérêt pour un profil jeune en plus de deux choix de Draft. Notamment Kel’el Ware, au poste de pivot ?

Quoi qu’il en soit, les Bucks ont désormais de bonnes options pour aborder la suite de leur histoire.