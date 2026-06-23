Nate Ament a l’un des profils les plus intrigants de cette Draft NBA 2026. Il est difficile de faire plus « boom or bust » que le prospect des Volunteers du Tennessee. Longiligne mais frêle, bon dans tout mais excellent dans rien, il est un diamant brut à polir et peut représenter à la fois une magnifique récompense ou de grandes sessions vannes pour l’équipe qui va le choisir. Découvrez sans plus attendre son profil complet.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 19 ans Poste : Ailier Équipe : Tennessee Taille : 2m08 Poids : 94 kilos Envergure : 2m12 Statistiques 2025-26 : 16,7 points (39,9 % au tir, 33,3 % à trois points, 79 % aux lancers), 6,3 rebonds, 2,3 passes, 1 interception, 0,6 contre et 2,3 ballon perdu de moyenne. Distinctions : Second-team All-SEC SEC All-Freshman Team McDonald’s All-American Jordan Brand Classic Nike Hoop Summit Comparaison NBA : en l’état, Jabari Smith Jr, Cameron Johnson, Jaden McDaniels, Zaccharie Risacher Prévision TrashTalk : 10 e position chez les Bucks



Son parcours

Nate Ament n’a pas connu une enfance facile, originaire du Rwanda par sa mère, il a perdu une partie de sa famille lors du génocide dans le pays. Il y est allé en 2025 pour découvrir ses racines. Il y a joué au basket avec des locaux et est revenu aux Etats-Unis avec une passion décuplée pour le basket, qu’il a commencé à pratiquer à plein temps seulement pendant la pandémie de COVID-19. Très talentueux, il attire les convoitises de Duke, Kentucky ou encore Louisville mais c’est pour les Volunteers du Tennessee qu’il s’engage finalement à son retour du Rwanda.

Lors de son passage à Knoxville, il y montre des qualités très intéressantes, mais aussi des potentielles limites. Arrivé comme l’un des meilleurs lycéens, il n’a que partiellement confirmé à la fac et reste à ce jour un joueur projet, mais ne comptez pas sur le principal intéressé pour douter de lui-même malgré le haut niveau prévu pour cette Draft NBA 2026

Former #Tennessee star forward Nate Ament believes he has ‘best upside’ in 2026 #NBADraft. Projected lottery pick taking lessons from father with him into pros: ‘whatever you’re doing, do to best of your ability.’ https://t.co/9M1zGpYfaO

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) June 19, 2026

Son physique longiligne et ses qualités athlétiques fotn saliver de nombreux GM en NBA, mais son inefficacité et son physique un peu frêle ont de quoi inquiéter, surtout dans une ligue de plus en plus physique et axée sur le tir extérieur.

Sa saison est loin d’être mauvaise, avec 16,7 points, 6,3 rebonds, 2,3 passes, 1 interception et 0,6 contre en moyenne, mais ses pourcentages (39,9 % au tir et 33,3 % de loin) font grincer des dents. Admirez toutefois de quoi Nate Ament est capable, vous comprendrez pourquoi il est souvent projeté dans le Top 10 de la prochaine Draft.

Nate Ament checks A LOT of boxes as a draft prospect

He has an elite combination of size and shotmaking abilities that, if he pans out, gives him arguably the highest upside outside of the big 3

He just need to show he can get to his spots in the NBA pic.twitter.com/yK2H1Xl93H

— Point Made Basketball (@pointmadebball) June 18, 2026

Les Bucks, qui pourraient bien perdre Giannis cet été et repartir de zéro, pourraient bien être tentés de reconstruire en passant par son profil qui prendra de toute façon plusieurs années à façonner.

Ses points forts

Enorme potentiel

Taille

Mobilité

Profil défensif confirmé

Polyvalence

Si l’on en croit son immense potentiel, le ciel est la limite pour Nate Ament. Le joueur est un prospect à polir, il faudra être patient avec lui mais le jeu pourrait bien en valoir la chandelle, car quand on parle de potentiel, c’est tant en attaque avec un tir encore mieux développé et une défense où ses rares points faibles pourraient rapidement être comblés. Il a longuement été annoncé dans le Top 5 et ce n’est pas pour rien.

Ament dispose aussi d’un profil pouvant évoluer dans plusieurs registres : il est grand et longiligne, ce qui lui permet de défendre et attaquer sur plusieurs positions. Il dispose d’une palette offensive déjà bien développée et d’un arsenal défensif complet. Dans chaque configuration, il pourra se rendre utile pour son équipe et sera imprévisible pour ses adversaires.

Sa technique est également un très gros point fort. Peu de joueurs de sa taille peuvent remonter le ballon avec autant de fluidité, se créer son shoot et potentiellement créer des décalages pour les autres. Pour son gabarit, c’est une qualité à ne clairement pas sous-estimer, et il faut espérer qu’il la garde une fois qu’il se sera épaissi.

L’attaque est déjà mais alors la défense est carrément fascinante chez l’ailier des Volunteers. Il est vif pour sa taille et ses lectures défensives en font un joueur qui ne sera pas un fardeau pour son équipe quand il s’agira de protéger son cercle. Il est déjà un bon défenseur et risque de devenir encore meilleur.

Ses points faibles

Efficacité offensive

Finition au cercle

Physique un peu frêle

Création

Le potentiel et le geste sont présents, mais pour l’heure, Nate Ament doit encore bosser sa sélection de shoots et son efficacité au global, sa mécanique est également plutôt lente. Il peut nettement progresser mais ses pourcentages en NCAA sont relativement bas. De plus, sa création reste limitée et il ne faudra pas trop compter sur lui, en tout cas dans un premier temps, pour initier les attaques.

Il a montré à l’université qu’il savait finir au cercle, mais en NBA, les intérieurs sont autrement plus costauds qu’en NCAA, et Ament devra préalablement se remplumer s’il veut être capable de jouer des coudes dans la raquette sans valdinguer, ou passer son vis-à-vis à l’aide de son épaule. Bien trop frêle pour l’instant, certains profils similaires ont réussi, mais le sien devra d’abord goûter aux joutes physiques de la NBA et probablement s’étoffer encore.

Aussi, Nate Ament n’est pas un grand créateur pour les autres, et s’il est capable d’aller chercher lui-même ses points, il n’aura jamais la qualité de passe d’un Nikola Jokic par exemple. Aussi, son explosivité est un gros point d’interrogation. Face à des joueurs NBA bien plus vifs et explosifs qu’en NCAA, il pourrait avoir du mal dans un premier temps.

Ce qui va faire la différence

Peut-il s’étoffer physiquement tout en devenant quelqu’un d’encore plus complet et régulier ?

C’est ce qui permettra de savoir quelle direction va prendre la carrière de Nate Ament. En l’état, il est un produit brut, et la franchise qui prévoit le sélectionner le sait probablement mieux que quiconque. Les prémices d’un potentiel effrayant sont déjà là : une mécanique de tir soyeuse, un physique longiligne, une défense déjà en place, une technique très propre pour son gabarit, mais les incertitudes concernant sa prise de muscles, sa sélection de shoots, sa polyvalence et son potentiel réel demeurent.

Si tout se goupille bien pour lui, il pourrait devenir une sorte de Brandon Ingram ou Jalen Johnson, mais s’il n’évolue pas comme il faut, il pourrait plutôt être rangé dans la case de gars comme Ziaire Williams, sélectionnés à la loterie et qui peinent aujourd’hui à obtenir un contrat longue durée en NBA.

Nate Ament est un pari sur l’avenir, et il va devoir être mis en couveuse un certain temps avant d’éclore définitivement. Il peut déjà rendre de bons services dans la ligue, mais son profil n’est pas encore NBA ready. Il faudra attendre au moins deux saisons pleines pour voir s’il est un steal ou un flop. En tout cas, sa trajectoire et son histoire méritent d’être suivis de près.

Projection NBA

Nate Ament était autrefois considéré comme un Top 5 évident de cette Draft. A sa sortie du lycée, il était annoncé comme un crack, mais si le potentiel est bien présent, la saison universitaire a été irrégulière. Toutefois, il pourrait bien devenir une sacrée récompense pour une équipe qui saura prendre le temps de le polir, et qui se montrera patiente avant de le faire éclore. Il est l’un des plus gros « boom or bust » de cette cuvée mais il semble hautement improbable de voir filer un tel potentiel plus bas que la loterie.

Ses qualités sont évidentes, ses défauts le sont aussi. Dans son meilleur scénario, il sera un coup de génie pour le GM qui l’a choisi, dans le pire des cas, il sera en galère pour garder sa place dans la ligue à l’issue de son contrat rookie…